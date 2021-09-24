  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бывший тренер сборной Франции: С этими игроками я не уверен, что "Барса" попадёт в топ-5
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер сборной Франции: С этими игроками я не уверен, что "Барса" попадёт в топ-5

Испания
(1 голосов)

Радикальное замечание Доменека

Бывший тренер сборной Франции: С этими игроками я не уверен, что "Барса" попадёт в топ-5

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Раймон Доменек, бывший тренер сборной Франции, высказался по поводу слухов о назначении Анри в "Барселону". "Любой тренер, который пойдет в "Барселону", будет страдать", – заявил он.

"Почему нет, Анри – тренер, он играл за "Барселону". У него есть способности. Преимуществом станет то, что Анри знает этот клуб и понимает его философию и принципы.

Любой тренер, который пойдет в "Барселону", будет страдать. Было бы лучше, если бы там был отличный состав. Сейчас в "Барсе" собраны хорошие футболисты, но их сложно назвать очень хорошими.

Если они не вернут прежний уровень игроков, то я не уверен, что "Барса" попадет в топ-5", – сказал Доменек в интервью L’Équipe.

Напомним, что положение Кумана в "Барсе" шаткое: у команды пока только 2 победы в 6 матчах во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Раймон Доменек Тьерри Анри Барселона Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...