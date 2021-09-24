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Бывший тренер сборной Франции: С этими игроками я не уверен, что "Барса" попадёт в топ-5
Радикальное замечание Доменека
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Раймон Доменек, бывший тренер сборной Франции, высказался по поводу слухов о назначении Анри в "Барселону". "Любой тренер, который пойдет в "Барселону", будет страдать", – заявил он.
"Почему нет, Анри – тренер, он играл за "Барселону". У него есть способности. Преимуществом станет то, что Анри знает этот клуб и понимает его философию и принципы.
Любой тренер, который пойдет в "Барселону", будет страдать. Было бы лучше, если бы там был отличный состав. Сейчас в "Барсе" собраны хорошие футболисты, но их сложно назвать очень хорошими.
Если они не вернут прежний уровень игроков, то я не уверен, что "Барса" попадет в топ-5", – сказал Доменек в интервью L’Équipe.
Напомним, что положение Кумана в "Барсе" шаткое: у команды пока только 2 победы в 6 матчах во всех турнирах.
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