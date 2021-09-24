  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: У Бензема есть время, чтобы взять Золотой мяч
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: У Бензема есть время, чтобы взять Золотой мяч

Испания
(1 голосов)

В этом месяце Карим показывает действительно невероятный уровень игры

Анчелотти: У Бензема есть время, чтобы взять Золотой мяч

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался по поводу игровой формы Карима Бензема. Испанский специалист высоко ценит французского нападающего.

"Из-за того, что Карим делает на поле, он должен быть в списке игроков, которые могут получить этот приз.

У Карима есть время, чтобы взять Золотой мяч. Я не думаю, что это его последний сезон. Бензема как вино – чем старше, тем лучше", – сказал Анчелотти.

Напомним, что Карим побил рекорд результативности топ-5 лиг в 21 веке, забив 8 голов и отдав 7 голевых передач в 6 турах Примеры. 33-летнего нападающего портал Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Золотой мяч Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
24.09.2021 в 21:41
Он хорош, но не для ЗМ. Для Реала хватит Модрича.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...