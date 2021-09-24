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Анчелотти: У Бензема есть время, чтобы взять Золотой мяч
В этом месяце Карим показывает действительно невероятный уровень игры
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался по поводу игровой формы Карима Бензема. Испанский специалист высоко ценит французского нападающего.
"Из-за того, что Карим делает на поле, он должен быть в списке игроков, которые могут получить этот приз.
У Карима есть время, чтобы взять Золотой мяч. Я не думаю, что это его последний сезон. Бензема как вино – чем старше, тем лучше", – сказал Анчелотти.
Напомним, что Карим побил рекорд результативности топ-5 лиг в 21 веке, забив 8 голов и отдав 7 голевых передач в 6 турах Примеры. 33-летнего нападающего портал Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро.
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