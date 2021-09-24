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Куман из-за дисквалификации пропустит матчи с Леванте и Атлетико

Испания
(1 голосов)

С трибуны будет сложнее доказывать свою профпригодность

Куман из-за дисквалификации пропустит матчи с Леванте и Атлетико

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дисквалифицирован на два ближайших матча Ла Лиги, сообщает Marca. На 90+7 минуте матча с "Кадисом" (0:0) он выразил недовольство работой арбитра и был удалён.

Сегодня Комитет по проведению соревнований вынес Куману наказание – тренер дисквалифицирован на две ближайших игры. Таким образом, Куман не сможет руководить "Барселоной" со скамейки в матчах против "Леванте" и "Атлетико".

На клуб и на самого тренера наложен денежный штраф.

Кроме того, апелляция "Барсы" на желтые карточки Френки де Йонга и Серджи Бускетса была отклонена.

Матчи пройдут 26 сентября и 2 октября. Тем не менее, куман будет присутствовать на матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" 29 сентября.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Рональд Куман Барселона Леванте (Валенсия) Кадис
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Источник:
marca.com

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Комментарии (4)
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Loader (Днепр)
24.09.2021 в 21:53
Ох уже эти редакционные реалодр.черы.
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0
-3
Algrab (Костопiль)
24.09.2021 в 22:22
До чого тут Реал, барсод.очер?
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+2
0
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simargl (Чернигов)
24.09.2021 в 21:42
Может хоть без него заиграют...
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0
0
Odindoma (Dm.roslo)
24.09.2021 в 22:37
Мабудь ЛаЛіга нижче чим наш чемпіонат.)
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0
0


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