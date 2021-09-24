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Куман из-за дисквалификации пропустит матчи с Леванте и Атлетико
С трибуны будет сложнее доказывать свою профпригодность
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дисквалифицирован на два ближайших матча Ла Лиги, сообщает Marca. На 90+7 минуте матча с "Кадисом" (0:0) он выразил недовольство работой арбитра и был удалён.
Сегодня Комитет по проведению соревнований вынес Куману наказание – тренер дисквалифицирован на две ближайших игры. Таким образом, Куман не сможет руководить "Барселоной" со скамейки в матчах против "Леванте" и "Атлетико".
На клуб и на самого тренера наложен денежный штраф.
Кроме того, апелляция "Барсы" на желтые карточки Френки де Йонга и Серджи Бускетса была отклонена.
Матчи пройдут 26 сентября и 2 октября. Тем не менее, куман будет присутствовать на матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" 29 сентября.
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