Куман из-за дисквалификации пропустит матчи с Леванте и Атлетико

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дисквалифицирован на два ближайших матча Ла Лиги, сообщает Marca. На 90+7 минуте матча с "Кадисом" (0:0) он выразил недовольство работой арбитра и был удалён.

Сегодня Комитет по проведению соревнований вынес Куману наказание – тренер дисквалифицирован на две ближайших игры. Таким образом, Куман не сможет руководить "Барселоной" со скамейки в матчах против "Леванте" и "Атлетико".

На клуб и на самого тренера наложен денежный штраф.

Кроме того, апелляция "Барсы" на желтые карточки Френки де Йонга и Серджи Бускетса была отклонена.

Матчи пройдут 26 сентября и 2 октября. Тем не менее, куман будет присутствовать на матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" 29 сентября.