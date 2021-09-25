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Педри подпишет новый контракт с Барселоной в следующем месяце

Испания
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Останется в команде

Педри подпишет новый контракт с Барселоной в следующем месяце

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" сможет удержать в своих рядах 18-летнего полузащитника Педри. Испанец подпишет новый контракт с клубом в следующем месяце. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Педри счастлив в составе "блауграны". Его агенты сейчас находятся в переговорах с клубом. Договоренность должна быть заключена в течение следующего месяца.

Напомним, что "Барселона" купила Педри в "Лас-Пальмаса" летом 2019-го года за 7,2 млн евро, подписав контракт на три сезона. Один год он провел в аренде в "желтых", а весь прошлый сезон отыграл за "Басрелону". Всего на его счету четыре гола и шесть ассистов в 55 матчах за "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что "блауграна" хочет поднять клаусулу футболиста до 400 млн евро. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает Педри в 80 млн евро.

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В статье: Барселона Педри
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Источник:
Mundo Deportivo

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