Фати: Десятый номер накладывает давление

Вингер "Барселоны" Ансу Фати дал комментарий о том, что с этого сезона будет играть под 10-м номером:

"Я благодарен за возможность носить этот номер. Это честь. Это вызов, потому что 10-й номер очень много значит для "Барсы". Под ним играли Лео Месси, Роналдиньо и другие великие игроки.

Я считаю, что, оказавшись в "Барсе", ты должен быть готов ко всему. Это лучший клуб мира. 10-й номер накладывает давление, но находиться в "Барсе" – это уже значит быть под давлением.

На всех нас лежит большая ответственность, это нужно понимать.

Я уверен в себе и горю желанием снова выйти на поле, увидеть на стадионе свою семью, болельщиков и людей, которые помогли мне в процессе восстановления", – сказал Фати.