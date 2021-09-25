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Фати: Десятый номер накладывает давление

Испания
(1 голосов)

Игрок горд, что имеет десятку на спине

Фати: Десятый номер накладывает давление

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ансу Фати дал комментарий о том, что с этого сезона будет играть под 10-м номером:

"Я благодарен за возможность носить этот номер. Это честь. Это вызов, потому что 10-й номер очень много значит для "Барсы". Под ним играли Лео Месси, Роналдиньо и другие великие игроки.

Я считаю, что, оказавшись в "Барсе", ты должен быть готов ко всему. Это лучший клуб мира. 10-й номер накладывает давление, но находиться в "Барсе" – это уже значит быть под давлением.

На всех нас лежит большая ответственность, это нужно понимать.

Я уверен в себе и горю желанием снова выйти на поле, увидеть на стадионе свою семью, болельщиков и людей, которые помогли мне в процессе восстановления", – сказал Фати.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ансу Фати
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 16:41
Скоро будет шанс себя отлично проявить!!!))))
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