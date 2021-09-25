Куман: Потеряли игроков, которые много забивали - мы за это расплачиваемся

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал результативность своей команды в текущем сезоне.

"Есть игроки, которые действуют эффективно. Мемфис чувствует большую ответственность за то, что не забил в прошлом матче. Но не нужно зацикливаться на этом.

Нужно продолжать играть так, как мы играли. В игре против "Кадиса" у нас было 4 или 5 очень явных момента. Нам нужно работать над реализацией, зная о том, что мы нуждаемся в игроках, которые много забивают. Мы знаем, что потеряли игроков, которые умеют много забивать. Не стоит об этом забывать. Сейчас мы за это расплачиваемся.

Любой игрок и тренер хотят брать титулы и выигрывать матчи. В этом вопросе наши мнения совпадают, я обсуждал это с игроками. Футболисты согласны со мной. Это важно. В этом смысле между нами нет недопониманий", – рассказал наставник "блауграны".