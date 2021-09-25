Куман - об увольнении: Я не собираюсь тратить силы на то, на что не могу повлиять

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал слухи о своем увольнении:

"Я мало что могу сказать на счет своего будущего, потому что я давно не читал газет. Я знаю о слухах, но единственное, что нам нужно делать, – побеждать. Ходят слухи, называются имена... Это работа журналистов.

Я не собираюсь тратить силы на то, на что не могу повлиять", – сказал нидерландский тренер.