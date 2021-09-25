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Куман - об увольнении: Я не собираюсь тратить силы на то, на что не могу повлиять

Испания
(1 голосов)

Тренер относится к слухам по-философски

Куман - об увольнении: Я не собираюсь тратить силы на то, на что не могу повлиять

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал слухи о своем увольнении:

"Я мало что могу сказать на счет своего будущего, потому что я давно не читал газет. Я знаю о слухах, но единственное, что нам нужно делать, – побеждать. Ходят слухи, называются имена... Это работа журналистов.

Я не собираюсь тратить силы на то, на что не могу повлиять", – сказал нидерландский тренер.

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В статье: Рональд Куман Барселона Испания
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Ардалион (землянин)
25.09.2021 в 18:46
Вот шельма блъ.. "А у тебя что же и телевизора нет? - Нет. И радио нет. И газет я не выписываю." (с) )))
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янковский ян (Запорожье)
25.09.2021 в 18:36
Что значит не могу повлиять. Давай результат с командой и все. Никакой отставки не будет.
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simargl (Чернигов)
25.09.2021 в 17:54
Хуже всего, что повлиять он не может и на игру Барселоны ...
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