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Куман - об увольнении: Я не собираюсь тратить силы на то, на что не могу повлиять
Тренер относится к слухам по-философски
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал слухи о своем увольнении:
"Я мало что могу сказать на счет своего будущего, потому что я давно не читал газет. Я знаю о слухах, но единственное, что нам нужно делать, – побеждать. Ходят слухи, называются имена... Это работа журналистов.
Я не собираюсь тратить силы на то, на что не могу повлиять", – сказал нидерландский тренер.
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Источник:Marca
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Комментарии (3)
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Ардалион (землянин)
25.09.2021 в 18:46
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янковский ян (Запорожье)
25.09.2021 в 18:36
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simargl (Чернигов)
25.09.2021 в 17:54
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