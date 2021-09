Примера. Севилья догнала Атлетико, героичная Валенсия

Марселино Гарсия Тораль вернулся на "Месталью" впервые после скандальной отставки, и стадион ему аплодировал. Впрочем, он также рукоплескал и новому тренеру "Валенсии" Хосе Бордаласу, но уже после игры.

Матч выдался боевым - с большим количеством стыков, забегов и черновой работы, и минимумом голевых возможностей. С "Атлетиком" в этом сезоне иначе не сыграешь - слишком цепкая команда.

Баски вышли вперед в середине второго тайма благодаря блестящему удару головой после углового от Иньиго Мартинеса. Кажется, защитники не верили, что из такой позиции можно забить - и ошиблись.

"Валенсия" попыталась поджать, но ее глупейшим образом подставил центрфорвард Макси Гомес, схвативший за футболку оппонента, уже имея желтую. Такой поступок трудно объяснить - вероятно, уругвайца оштрафуют.

4 - Gonçalo Guedes ???????? has been involved four goals last five league games for @valenciacf_en (2 goals + 2 assists), more than any other Portuguese player in the Top 5 European Leagues this season level with @B_Fernandes8 (4+0). Weapons#ValenciaAthletic pic.twitter.com/UfPnp9nO6e