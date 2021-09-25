Примера. Севилья догнала Атлетико, героичная Валенсия

Марселино Гарсия Тораль вернулся на "Месталью" впервые после скандальной отставки, и стадион ему аплодировал. Впрочем, он также рукоплескал и новому тренеру "Валенсии" Хосе Бордаласу, но уже после игры.

Матч выдался боевым - с большим количеством стыков, забегов и черновой работы, и минимумом голевых возможностей. С "Атлетиком" в этом сезоне иначе не сыграешь - слишком цепкая команда.

Баски вышли вперед в середине второго тайма благодаря блестящему удару головой после углового от Иньиго Мартинеса. Кажется, защитники не верили, что из такой позиции можно забить - и ошиблись.

"Валенсия" попыталась поджать, но ее глупейшим образом подставил центрфорвард Макси Гомес, схвативший за футболку оппонента, уже имея желтую. Такой поступок трудно объяснить - вероятно, уругвайца оштрафуют.

4 - Gonçalo Guedes ???????? has been involved four goals last five league games for @valenciacf_en (2 goals + 2 assists), more than any other Portuguese player in the Top 5 European Leagues this season level with @B_Fernandes8 (4+0). Weapons#ValenciaAthletic pic.twitter.com/UfPnp9nO6e — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2021

То, что после этого "Летучие мыши" сравняли счет, - настоящий подвиг. В меньшинстве они пошли на чужую половину, выполнили кучу навесов и на 95-й минуте таки добились своего - Мараньяо замкнул прострел Гедеша. За это "Месталья" и аплодировала Бордаласу - такого характера у "Валенсии" в прошлом сезоне не наблюдалось.

В таблице после ничьей "Лос Чес" остались пятыми с 11 очками; у "Атлетика" - 10 баллов и 7-я строчка.

7-й тур. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Маркос Андре, 90+5 - Иньиго Мартинес, 69

"Валенсия": Силлессен - Фулькье, Паулиста, Альдерете, Лато (Васкес, 70) - Муса (Хасон, 83), Васс (Вальехо, 84), Гильямон, Дуро (Маркос Андре, 70) - Гомес, Гедеш

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага (де Маркос, 53) - Беренгер, Венседор (Весга, 79), Дани Гарсия, Муниаин (Нико Уильямс, 56) - Уильямс, Рауль Гарсия (Серрано, 80)

Предупреждения: Гомес, 45+4, Гильямон, 47, Хасон, 90+2, Вальехо, 90+8

Удаление: Гомес, 82

Очень хороший матч, концовку которого испортил судья. Впрочем, даже так "Севилья" довела встречу до логичной победы.

Первый тайм получился огненным с обеих сторон. "Севилья" быстро открыла счет благодаря фирменному прострелу Наваса на Эн-Несири - на секунду, это 100-я голевая Хесуса в топ-чемпионатах (78 в Примере, 22 в АПЛ).

"Эспаньол" ответил на это ударом Дардера, после которого мастерство проявил Буну. Позже Рауль де Томас вообще забил мяч в сетку, но из офсайда. "Севилья" ответила прострелом, после которого Серхи Гомес едва не срезал мяч в свои. Короче, качели.

У фанатов были основания ждать продолжения банкета после перерыва, однако на 65-й минуте на сцену вышел арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес. Он сперва показал очень спорную желтую опорнику "Севильи" Томасу Дилейни, а через секунду, когда тот возмутился, вообще выгнал датчанина с поля.

100 - Jesús Navas has provided 100 assists in league competition, among LaLiga and Premier League, 78 for Sevilla FC and 22 for Manchester City. Centenary. pic.twitter.com/00VyB9A46Y — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2021

Оказавшись в меньшинстве, "Севилья" не закрылась в своей штрафной, но и вперед бегала значительно реже. "Эспаньол" же в позиционном нападении не преуспел и даже более того, пропустил от Рафы Мира - сработала разрезающая передача Рекика.

Таким образом, после 7 туров у "Нервиона" 14 очков - и это 2-3 место. Более того, команда Хулена Лопетеги имеет еще и матч в запасе. Касательно "Эспаньола", то он в середине турнирки с 6 очками.

7-й. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Эспаньол" - 2:0

Голы: Эн-Несири, 13, Рафа Мир, 87

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Хордан, Дилейни, Ракитич (Ламела, 56) - Сусо (Фернандо, 56), Эн-Несири (Рафа Мир, 70), Окампос (Рекик, 80)

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Вадильо, 90), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Баре - Эмбарба (Морон, 78), Мерида (Димата, 46), Дардер, Ву Лей (Меламед, 57) - де Томас

Предупреждения: Ракитич, 56, Дилейни, 65, Ламела, 81

Удаление: Дилейни, 66