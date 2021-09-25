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Примера. Севилья догнала Атлетико, героичная Валенсия
В Испании продолжаются разборки наверху таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Марселино Гарсия Тораль вернулся на "Месталью" впервые после скандальной отставки, и стадион ему аплодировал. Впрочем, он также рукоплескал и новому тренеру "Валенсии" Хосе Бордаласу, но уже после игры.
Матч выдался боевым - с большим количеством стыков, забегов и черновой работы, и минимумом голевых возможностей. С "Атлетиком" в этом сезоне иначе не сыграешь - слишком цепкая команда.
Баски вышли вперед в середине второго тайма благодаря блестящему удару головой после углового от Иньиго Мартинеса. Кажется, защитники не верили, что из такой позиции можно забить - и ошиблись.
"Валенсия" попыталась поджать, но ее глупейшим образом подставил центрфорвард Макси Гомес, схвативший за футболку оппонента, уже имея желтую. Такой поступок трудно объяснить - вероятно, уругвайца оштрафуют.
4 - Gonçalo Guedes ???????? has been involved four goals last five league games for @valenciacf_en (2 goals + 2 assists), more than any other Portuguese player in the Top 5 European Leagues this season level with @B_Fernandes8 (4+0). Weapons#ValenciaAthletic pic.twitter.com/UfPnp9nO6e— OptaJose (@OptaJose) September 25, 2021
То, что после этого "Летучие мыши" сравняли счет, - настоящий подвиг. В меньшинстве они пошли на чужую половину, выполнили кучу навесов и на 95-й минуте таки добились своего - Мараньяо замкнул прострел Гедеша. За это "Месталья" и аплодировала Бордаласу - такого характера у "Валенсии" в прошлом сезоне не наблюдалось.
В таблице после ничьей "Лос Чес" остались пятыми с 11 очками; у "Атлетика" - 10 баллов и 7-я строчка.
7-й тур. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Атлетик" - 1:1
Голы: Маркос Андре, 90+5 - Иньиго Мартинес, 69
"Валенсия": Силлессен - Фулькье, Паулиста, Альдерете, Лато (Васкес, 70) - Муса (Хасон, 83), Васс (Вальехо, 84), Гильямон, Дуро (Маркос Андре, 70) - Гомес, Гедеш
"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага (де Маркос, 53) - Беренгер, Венседор (Весга, 79), Дани Гарсия, Муниаин (Нико Уильямс, 56) - Уильямс, Рауль Гарсия (Серрано, 80)
Предупреждения: Гомес, 45+4, Гильямон, 47, Хасон, 90+2, Вальехо, 90+8
Удаление: Гомес, 82
Очень хороший матч, концовку которого испортил судья. Впрочем, даже так "Севилья" довела встречу до логичной победы.
Первый тайм получился огненным с обеих сторон. "Севилья" быстро открыла счет благодаря фирменному прострелу Наваса на Эн-Несири - на секунду, это 100-я голевая Хесуса в топ-чемпионатах (78 в Примере, 22 в АПЛ).
"Эспаньол" ответил на это ударом Дардера, после которого мастерство проявил Буну. Позже Рауль де Томас вообще забил мяч в сетку, но из офсайда. "Севилья" ответила прострелом, после которого Серхи Гомес едва не срезал мяч в свои. Короче, качели.
У фанатов были основания ждать продолжения банкета после перерыва, однако на 65-й минуте на сцену вышел арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес. Он сперва показал очень спорную желтую опорнику "Севильи" Томасу Дилейни, а через секунду, когда тот возмутился, вообще выгнал датчанина с поля.
100 - Jesús Navas has provided 100 assists in league competition, among LaLiga and Premier League, 78 for Sevilla FC and 22 for Manchester City. Centenary. pic.twitter.com/00VyB9A46Y— OptaJose (@OptaJose) September 25, 2021
Оказавшись в меньшинстве, "Севилья" не закрылась в своей штрафной, но и вперед бегала значительно реже. "Эспаньол" же в позиционном нападении не преуспел и даже более того, пропустил от Рафы Мира - сработала разрезающая передача Рекика.
Таким образом, после 7 туров у "Нервиона" 14 очков - и это 2-3 место. Более того, команда Хулена Лопетеги имеет еще и матч в запасе. Касательно "Эспаньола", то он в середине турнирки с 6 очками.
7-й. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Эспаньол" - 2:0
Голы: Эн-Несири, 13, Рафа Мир, 87
"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Хордан, Дилейни, Ракитич (Ламела, 56) - Сусо (Фернандо, 56), Эн-Несири (Рафа Мир, 70), Окампос (Рекик, 80)
"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Вадильо, 90), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Баре - Эмбарба (Морон, 78), Мерида (Димата, 46), Дардер, Ву Лей (Меламед, 57) - де Томас
Предупреждения: Ракитич, 56, Дилейни, 65, Ламела, 81
Удаление: Дилейни, 66
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