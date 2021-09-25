Примера. Реал - Вильярреал 0:0. Никто не хотел ошибаться

Карло Анчелотти не удалось выиграть свой 800-й матч в топ-лигах. "Реал" не был близок к поражению, но и до победы ему было далеко.

Таков нынешний "Вильярреал" - одна из лучших команд Европы по части разрушения. "Подводники" выстроили перед Мадридом три линии защиты; Винисиуса закрыли цепким Фойтом; Бензема зажали в тиски опытный Альбиоль и одаренный Пау Торрес. Что же делать?

"Сливочные" так и не нашли ответа на этот вопрос. В первом тайме у них можно вспомнить только дальние удары от Родриго и Бензема. Гости были куда острее: Данжума расстреливал ворота из пределов штрафной, но Куртуа сыграл выше всяких похвал.

23 - Thibaut Courtois ???????? has saved 23 of the last 27 shots on target he has faced for @realmadriden in all competitions (four goals conceded). Giant. pic.twitter.com/UEF1WzVIhF — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2021

Выход Камавинги в перерыве оживил полузащиту "Реала" и на старте второй половины Мадрид побежал вперед. Эдер обязан был забивать после прекрасного навеса Асенсио, но ударил мимо. Был также шанс у Бензема, но из офсайда.

"Вильярреал" сдержал натиск, оправился и ближе к середине тайма ответил выстрелом Данжума в Куртуа и шансом Алькасера - Пако не сумел замкнуть прострел с нескольких метров.

Что тут скажешь? Равная игра двух сильных команд. Насколько именно сильных - покажут поздние стадии Лиги чемпионов. По идее, и "Сливочные", и "Подводники" должны туда проходить.

Пока же констатируем: впервые в противостоянии Анчелотти и Эмери их команды расписали ничью; до этого у каждого было по 4 победы. В таблице "Реал" остался первым с 17 очками; у "Вильярреала" 8 баллов и матч в запасе.

7-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Вильярреал" - 0:0

"Реал": Куртуа - Вальверде, Милитао, Алаба, Начо - Асенсио (Иско, 81), Каземиро, Модрич (Азар, 73) - Родриго (Камавинга, 46), Бензема, Винисиус

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Гаспар, 86), Альбиоль, Торрес, Альберто Морено - Парехо, Капу, Коклен (Мой Гомес, 58) - Пино (Тригейрос, 84), Алькасер (Дья, 58), Данжума (Пенья, 84)

Предупреждения: Винисиус, 40 - Коклен, 55