Примера. Реал - Вильярреал 0:0. Никто не хотел ошибаться

Карло Анчелотти не удалось выиграть свой 800-й матч в топ-лигах. "Реал" не был близок к поражению, но и до победы ему было далеко.

Таков нынешний "Вильярреал" - одна из лучших команд Европы по части разрушения. "Подводники" выстроили перед Мадридом три линии защиты; Винисиуса закрыли цепким Фойтом; Бензема зажали в тиски опытный Альбиоль и одаренный Пау Торрес. Что же делать?

"Сливочные" так и не нашли ответа на этот вопрос. В первом тайме у них можно вспомнить только дальние удары от Родриго и Бензема. Гости были куда острее: Данжума расстреливал ворота из пределов штрафной, но Куртуа сыграл выше всяких похвал.

23 - Thibaut Courtois ???????? has saved 23 of the last 27 shots on target he has faced for @realmadriden in all competitions (four goals conceded). Giant. pic.twitter.com/UEF1WzVIhF