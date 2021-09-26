Барселона планирует продлить контракт с Дембеле, снизив зарплату

"Барселона" хочет в ближайшее время заключить новый контракт с французским вингером Усманом Дембеле, который может стать свободным агентом следующим летом.

Боссы каталонцев подготовили для Дембеле два варианта контракта: до 2024 года с понижением зарплаты и до 2025 года, но с меньшим сокращением оклада.

В текущем сезоне Усман еще не принимал участия в матчах команды, так как проходит восстановление после травмы.