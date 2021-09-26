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Барселона планирует продлить контракт с Дембеле, снизив зарплату
Клуб хочет, чтобы француз остался
fcbarcelonanoticias.com
"Барселона" хочет в ближайшее время заключить новый контракт с французским вингером Усманом Дембеле, который может стать свободным агентом следующим летом.
Боссы каталонцев подготовили для Дембеле два варианта контракта: до 2024 года с понижением зарплаты и до 2025 года, но с меньшим сокращением оклада.
В текущем сезоне Усман еще не принимал участия в матчах команды, так как проходит восстановление после травмы.
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Источник:Diario Sport
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 14:19
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