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Камавинга: Когда узнал, что Реал хочет меня подписать, я ни секунды не сомневался

Испания
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Французский хавбек прокомментировал свой переход в мадридский клуб

Камавинга: Когда узнал, что Реал хочет меня подписать, я ни секунды не сомневался

Фото: Associated Press / Автор: неизвестен

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Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга рассказал почему перешел в стан "сливочных" из "Ренна".

"Как только я узнал, что "Реал" хочет меня подписать и готов сделать предложение, я ни секунды не сомневался. Да, я действительно мог остаться в "Ренне" – этот клуб навсегда в моем сердце. Я буду и дальше следить за ним.

Бензема – лидер. Мы много общаемся, он весельчак – я не знал об этом. Он лидер команды. В "Реале" меня впечатлил уровень техники игроков и интенсивность тренировок. После первой тренировки я вернулся уставшим! Но я привык.

Не думал, что смогу забить в первом матче. И я не стал сразу праздновать, если вы обратили внимание. Я посмотрел на судью и лишь затем поддался этому безумию.

Я в крупнейшем клубе мира, это поможет играть за сборную Франции. Я нацелен выступить на ЧМ-2022, поэтому мне нужно хорошо играть за клуб", – рассказал Камавинга.

18-летний Камавинга уже успел сыграть за "Реал" 11 матчей, забить 1 мяч и оформить 1 ассист.

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В статье: Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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Источник:
Marca

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