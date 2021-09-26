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Камавинга: Когда узнал, что Реал хочет меня подписать, я ни секунды не сомневался
Французский хавбек прокомментировал свой переход в мадридский клуб
Фото: Associated Press / Автор: неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга рассказал почему перешел в стан "сливочных" из "Ренна".
"Как только я узнал, что "Реал" хочет меня подписать и готов сделать предложение, я ни секунды не сомневался. Да, я действительно мог остаться в "Ренне" – этот клуб навсегда в моем сердце. Я буду и дальше следить за ним.
Бензема – лидер. Мы много общаемся, он весельчак – я не знал об этом. Он лидер команды. В "Реале" меня впечатлил уровень техники игроков и интенсивность тренировок. После первой тренировки я вернулся уставшим! Но я привык.
Не думал, что смогу забить в первом матче. И я не стал сразу праздновать, если вы обратили внимание. Я посмотрел на судью и лишь затем поддался этому безумию.
Я в крупнейшем клубе мира, это поможет играть за сборную Франции. Я нацелен выступить на ЧМ-2022, поэтому мне нужно хорошо играть за клуб", – рассказал Камавинга.
18-летний Камавинга уже успел сыграть за "Реал" 11 матчей, забить 1 мяч и оформить 1 ассист.
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