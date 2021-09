Примера. Барселона - Леванте 3:0. Без Кумана намного лучше, чем с ним

Очень слабо проводила "Барселона" последний месяц, и нервы Рональда Кумана не выдержали - в минувшем туре с "Кадисом" он нахамил судье и был дисквалифицирован.

Отсутствие голландского тренера у кромки поля пошло на пользу команде. Сегодня она доминировала с первой минуты и до последней, позволив "Леванте" нанести ровно один удар в створ ворот. Тер Штеген был, скорее, зрителем, а не участником игры.

А вот кто очень активно и эффективно участвовал в матче, так это Мемфис Депай. На 6-й минуте голландец пошел в дриблинг на троих и заставил ошибиться Неманью Радою - чистый пенальти. Сам Мемфис с точки открыл счет в матче.

0 - @FCBarcelona have not faced a single shot in the first half of consecutive @LaLigaEN games for the first time since January 2009, with Pep Guardiola on the bench. Dominance. pic.twitter.com/rJYBxvMbq8