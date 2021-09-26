Примера. Барселона - Леванте 3:0. Без Кумана намного лучше, чем с ним

Очень слабо проводила "Барселона" последний месяц, и нервы Рональда Кумана не выдержали - в минувшем туре с "Кадисом" он нахамил судье и был дисквалифицирован.

Отсутствие голландского тренера у кромки поля пошло на пользу команде. Сегодня она доминировала с первой минуты и до последней, позволив "Леванте" нанести ровно один удар в створ ворот. Тер Штеген был, скорее, зрителем, а не участником игры.

А вот кто очень активно и эффективно участвовал в матче, так это Мемфис Депай. На 6-й минуте голландец пошел в дриблинг на троих и заставил ошибиться Неманью Радою - чистый пенальти. Сам Мемфис с точки открыл счет в матче.

0 - @FCBarcelona have not faced a single shot in the first half of consecutive @LaLigaEN games for the first time since January 2009, with Pep Guardiola on the bench. Dominance. pic.twitter.com/rJYBxvMbq8 — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2021

Прошло еще 7 минут - и "Барса" забила второй. Опять гол пришел с левого фланга - Дест прошел и выкатил мяч на Люка де Йонга, который провел дебютный гол за "Кулес".

Учитывая, насколько безнадежно выглядел "Леванте", а также кураж "Барселоны", можно было ждать множества голов, однако его не случилось - дело ограничилось 3:0. Сложно сказать, почему так. У каталонцев было не менее 5-6 отличных моментов, чтобы забивать еще. Мемфис пробивал то во вратаря, то затягивал с ударом, позволяя защите в последний момент выбить мяч. Тем же грешил Рики Пуч.

Наконец, 17-летний Гави, выйдя один на один, попытался перебросить Фернандеса в стиле Месси, но вратарь его раскусил. К слову, именно Гави сегодня был лучшим в полузащите "Кулес" - у него 4 обводки, 2 удара, 2 выигранных верховых единоборства и 91% точности передач. Педри, говорите?

Для полного счастья на последние минуты вышел оправившийся после тяжелой травмы Ансу Фати и тут же вколотил красавец-гол. Наверное, "Барсе" был нужен такой поединок - ей не хватало светлых, позитивных эмоций. Теперь они есть, и от них можно оттолкнуться.

After 8 months of absence and 4 knee surgeries, Ansu Fati returns and enters the last 10 minutes and scores a goal at the Camp Nou respect respect pic.twitter.com/FYvNzeZhIB — Marshall (@TheMessiguyy) September 26, 2021

Касательно таблицы, то там сине-гранатовые идут пятыми с 12 очками, имея матч в запасе. У "Леванте" скромные 4 очка.

7-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Леванте" - 3:0

Голы: Депай, 7 (с пенальти), де Йонг, 14, Фати, 90+1

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Ленгле, 89) - Нико Гонсалес, Бускетс, Гави (Демир, 81) - Коутиньо (Пуч, 59), де Йонг (Фати, 81), Депай

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Постиго, Мустафи (Робер, 77), Клерк - де Фрутос (Кантеро, 69), Радоя (Пабло Мартинес, 55), Пепелу (Вукчевич, 69), Мелеро - Марти, Дани Гомес (Моралес, 55)

Предупреждения: Гави, 24 - Постиго, 25, Пепелу, 58, Клерк, 86