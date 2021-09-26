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Голы де Йонга и Фати. Барселона - Леванте 3:0. Видео голов и обзор матча
Голы Депая, Люка де Йонга и даже Ансу Фати
Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Впервые этой осенью "Барса" побеждает в матче чемпионата. После двух ничьих подопечные Рональда Кумана, который
"Барселона" - "Леванте" - 3:0
Голы: Депай, 7 (с пенальти), де Йонг, 14, Фати, 90+1
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