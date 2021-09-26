  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Голы де Йонга и Фати. Барселона - Леванте 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голы де Йонга и Фати. Барселона - Леванте 3:0. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Голы Депая, Люка де Йонга и даже Ансу Фати

Голы де Йонга и Фати. Барселона - Леванте 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: laliga.com / Автор неизвестен

Новина українською

Впервые этой осенью "Барса" побеждает в матче чемпионата. После двух ничьих подопечные Рональда Кумана, который не мог наблюдать за игрой из технической зоны, легко обыграли "Леванте", забив три гола. Первый гол за "блауграна" забил Люк де Йонг и, что важнее, отличился Ансу Фати, который сыграл первые 10 минут после восстановления от травмы, которую молодой талант получил в ноябре ещё 2020 года.

"Барселона" - "Леванте" - 3:0
Голы: Депай, 7 (с пенальти), де Йонг, 14, Фати, 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...