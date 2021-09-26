Голы де Йонга и Фати. Барселона - Леванте 3:0. Видео голов и обзор матча

Впервые этой осенью "Барса" побеждает в матче чемпионата. После двух ничьих подопечные Рональда Кумана, который не мог наблюдать за игрой из технической зоны , легко обыграли "Леванте", забив три гола. Первый гол за "блауграна" забил Люк де Йонг и, что важнее, отличился Ансу Фати, который сыграл первые 10 минут после восстановления от травмы, которую молодой талант получил в ноябре ещё 2020 года.

"Барселона" - "Леванте" - 3:0

Голы: Депай, 7 (с пенальти), де Йонг, 14, Фати, 90+1