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35-летний Фалькао забивает за Райо в третьем матче подряд
Понадобилось всего лишь 78 минут
В рамках 7-го тура Ла Лиги "Райо Вальекано" переиграл "Кадис" со счетом 3:1.
Второй гол мадридцев в этой встрече записал на свой счет нападающий Радамель Фалькао - колумбиец впервые вышел за "Райо" в стартовом составе и поразил ворота "Кадиса" под занавес первого тайма.
У 35-летнего форварда уже три мяча за новый клуб - Фалькао пополнил ряды "Вальекано" в начале сентября. Радамель отмечался в воротах "Атлетика" и "Хетафе" после выхода на замену.
Видео гола Фалькао
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