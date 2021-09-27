35-летний Фалькао забивает за Райо в третьем матче подряд

В рамках 7-го тура Ла Лиги "Райо Вальекано" переиграл "Кадис" со счетом 3:1.

Второй гол мадридцев в этой встрече записал на свой счет нападающий Радамель Фалькао - колумбиец впервые вышел за "Райо" в стартовом составе и поразил ворота "Кадиса" под занавес первого тайма.

У 35-летнего форварда уже три мяча за новый клуб - Фалькао пополнил ряды "Вальекано" в начале сентября. Радамель отмечался в воротах "Атлетика" и "Хетафе" после выхода на замену.

Видео гола Фалькао