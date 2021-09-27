Кроос: Я полгода играл на таблетках. Между поединками боль становилась только сильнее

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о проблемах со здоровьем. Цитирует 31-летнего немца Goal.com. Напомним, Тони не сыграл ни одного матча после ЕВРО.

"Я очень доволен, потому что смог без боли провести третью тренировку вместе с командой – и это после того, как я испытывал боль на протяжении 6-7 месяцев. Сейчас у меня очень хорошие ощущения. Я не играл три месяца – с 29 июня, так что мне нужно набрать игровой ритм. Но самое важное, что меня теперь ничто особенно не беспокоит".

"Я начал испытывать дискомфорт где-то в марте, что-то беспокоило в паху. Я знал, что если продолжу играть, то наступит момент, когда я больше не смогу этого делать. Но было очень трудно остановиться – я должен был играть в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов, а потом на ЕВРО".

"Потом я решил взять отпуск и посмотреть, как все пойдет после трех недель отдыха. Когда я вернулся в Мадрид, понял, что улучшений нет, и придется взять паузу. Нам пришлось потрудиться, чтобы понять, в чем проблема. Операция не была опцией для меня – я всегда за консервативное лечение. Да, понадобилось время, я полгода играл с болью, принимая таблетки, а между матчами боль была только сильнее. Сейчас я чувствую, что готов".