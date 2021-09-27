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Куман пропустит матч с Атлетико
Наставник каталонцев отбывает дисквалификацию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не будет руководить командой во время матча 8-го тура испанской Примеры с мадридским "Атлетико", пишет AS.
Он был дисквалифицирован на два матча за удаление в игре 6-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (0:0).
По информации источника, "Барселона" не обращалась в апелляционный комитет лиги, чтобы сократить срок отстранения до одного матча. Таким образом, Куман не сможет работать на матче с "Атлетико".
Встреча 8-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Атлетико" — "Барселона" состоится 2 октября на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.
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