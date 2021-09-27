Куман пропустит матч с Атлетико

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не будет руководить командой во время матча 8-го тура испанской Примеры с мадридским "Атлетико", пишет AS.

Он был дисквалифицирован на два матча за удаление в игре 6-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (0:0).

По информации источника, "Барселона" не обращалась в апелляционный комитет лиги, чтобы сократить срок отстранения до одного матча. Таким образом, Куман не сможет работать на матче с "Атлетико".

Встреча 8-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Атлетико" — "Барселона" состоится 2 октября на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.