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Куман пропустит матч с Атлетико

Испания
(1 голосов)

Наставник каталонцев отбывает дисквалификацию

Куман пропустит матч с Атлетико

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не будет руководить командой во время матча 8-го тура испанской Примеры с мадридским "Атлетико", пишет AS.

Он был дисквалифицирован на два матча за удаление в игре 6-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (0:0).

По информации источника, "Барселона" не обращалась в апелляционный комитет лиги, чтобы сократить срок отстранения до одного матча. Таким образом, Куман не сможет работать на матче с "Атлетико".

Встреча 8-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Атлетико" — "Барселона" состоится 2 октября на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Рональд Куман Барселона
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Комментарии (3)
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dabo74
27.09.2021 в 16:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.09.2021 в 16:23
Если Барса без Кумана обыграет Атлетико, то Кумана точно выгонят.
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+1
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.09.2021 в 16:45
Значит ли это, что Куман будет болеть за АМ?)))
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+1
0


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