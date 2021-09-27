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Примера. Сельта - Гранада 1:0. Вратарь - герой, но Кельты были лучше
Скучный матч с огненной концовкой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Сельта" была лучше "Гранады", но ей очень долго хватало какой-то мелочи - напора, настроя, темпа. Лишь в добавленное время раскочегарились.
За полтора тайма "Кельты" набили аж 500 передач, из которых свыше 400 точных, но что толку, если у них практически не было моментов? Был удар Мины в руки Масимиану; был опасный прострел Мальо на Аспаса - и все. "Гранада" в ответ вообще ничего не предлагала - только лупила мяч на отбой и ждала свистка. Классический антифутбол.
Наказание за пассивность настигло гостей в середине второй половины, когда Домингуш Дуарте после банального навеса снес и Санти Мину, и своего же вратаря Луиша Масимиану. Арбитр логично назначил за это все пенальти.
Самое интересное, что в эпизоде травмы получили все, кроме Мины - защитнику и вратарю "Гранады" потребовались замены. Однако перед тем, как уйти с поля, героичный Масимиану попросил заморозить ему бедро и в сумасшедшем прыжке отразил пенальти в исполнении Яго Аспаса! Вот это боевой дух!
A mixed night for Luís Maximiano who has without doubt been one of Granada’s best performers this season.— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) September 27, 2021
The 22-year-old saved a penalty from Iago Aspas to keep the game 0-0, but was then substituted shortly after with an injury.
Granada conceded in the 90+5th minute. pic.twitter.com/fgLevzeUVo
После подвига своего вратаря "Гранада" просто не имела права проиграть, но она это сделала. Уже в добавленное время "Насриды" сперва сами упустили двойной момент, а затем дали пробить Денису Суаресу из пределов штрафной. Защитники оказались недостойны своего голкипера.
В таблице после успеха у "Сельты" 7 очков, у "Гранады" - 3.
7-й тур. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Гранада" - 1:0
Гол: Денис Суарес, 90+4
"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо (Йокушлу, 86), Мурильо, Галан - Тапиа (Солари, 86) - Браис Мендес (Тиаго Гальярдо, 77), Бельтран (Денис Суарес, 46), Нолито (Серви, 62) - Мина, Аспас
"Гранада": Масимилиану (Эскандель, 77) - Кини, Дуарте (Виктор Диас, 77), Херман Санчес, Нева - Пуэртас (Эскудеро, 77), Милья, Гоналон (Монторо, 19), Соро - Суарес, Бакка (Молина, 68)
Предупреждения: Браис Мендес, 12, Аспас, 90+5 - Пуэртас, 67, Дуарте, 69, Монторо, 86, Эскандель, 90+4, Кини, 90+5, Нева, 90+6, Молина, 90+8
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