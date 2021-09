Примера. Сельта - Гранада 1:0. Вратарь - герой, но Кельты были лучше

"Сельта" была лучше "Гранады", но ей очень долго хватало какой-то мелочи - напора, настроя, темпа. Лишь в добавленное время раскочегарились.

За полтора тайма "Кельты" набили аж 500 передач, из которых свыше 400 точных, но что толку, если у них практически не было моментов? Был удар Мины в руки Масимиану; был опасный прострел Мальо на Аспаса - и все. "Гранада" в ответ вообще ничего не предлагала - только лупила мяч на отбой и ждала свистка. Классический антифутбол.

Наказание за пассивность настигло гостей в середине второй половины, когда Домингуш Дуарте после банального навеса снес и Санти Мину, и своего же вратаря Луиша Масимиану. Арбитр логично назначил за это все пенальти.

Самое интересное, что в эпизоде травмы получили все, кроме Мины - защитнику и вратарю "Гранады" потребовались замены. Однако перед тем, как уйти с поля, героичный Масимиану попросил заморозить ему бедро и в сумасшедшем прыжке отразил пенальти в исполнении Яго Аспаса! Вот это боевой дух!

