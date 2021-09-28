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Куман: Будем стараться давать Фати больше игрового времени

Испания
(1 голосов)

Куман доволен работой форварда

Куман: Будем стараться давать Фати больше игрового времени

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о состоянии нападающего каталонцев Ансу Фати после возвращения на поле. Напомним, Фати не играл 10 месяцев из-за травмы колена.

"Фати предстоит пройти долгий путь, но его возвращение — это уже радостная новость. Он провёл на поле 15 минут, забил гол, и это было идеально. Он не играл 10 месяцев, две недели тренировался с командой и вышел на поле на 15 минут. Ему многое предстоит пройти. Конечно, возвращение на поле оказало положительный эмоциональный эффект, но от этих эмоций он устал.

Нужно не забывать о том, что в такой ситуации могут возникнуть психологические проблемы. В любом случае мы будем стараться давать ему больше игрового времени, но всё будет зависеть от его состояния", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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В статье: Рональд Куман Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Ардалион (землянин)
28.09.2021 в 16:13
Как можно от положительных эмоций устать? Кумань, он такой Кумань...
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