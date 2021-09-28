Куман: Будем стараться давать Фати больше игрового времени

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о состоянии нападающего каталонцев Ансу Фати после возвращения на поле. Напомним, Фати не играл 10 месяцев из-за травмы колена.

"Фати предстоит пройти долгий путь, но его возвращение — это уже радостная новость. Он провёл на поле 15 минут, забил гол, и это было идеально. Он не играл 10 месяцев, две недели тренировался с командой и вышел на поле на 15 минут. Ему многое предстоит пройти. Конечно, возвращение на поле оказало положительный эмоциональный эффект, но от этих эмоций он устал.

Нужно не забывать о том, что в такой ситуации могут возникнуть психологические проблемы. В любом случае мы будем стараться давать ему больше игрового времени, но всё будет зависеть от его состояния", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.