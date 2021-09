Хуже, чем думали. Барселона может позволить себе только седьмой по размеру бюджет зарплат в Ла Лиге

Футбольный журналист Колин Миллар опубликовал в своем Твиттере рейтинг зарплат, которые выплачивают клубы Ла Лиги своим футболистам. Таблица содержит три столбца. Первый – оклады в сезоне-2021/22, второй – в прошлой кампании-2020/21, а третий – банально разница между данными розыгрышами.

Таким образом, каталонская "Барселона" может себе позволить только седьмой по размеру бюджет зарплат в Ла Лиге – на 284 миллиона евро меньше, чем в прошлом сезоне.

Поражает и разрыв с мадридским "Реалом" – в текущем сезоне "меренги" платежеспособнее "сине-гранатовых" почти на 700 миллионов евро.

La Liga's salary caps for this season. The situations at Barcelona and Valencia are far, far worse than feared/reported. pic.twitter.com/UmJkx0WCRj