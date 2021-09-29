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Хуже, чем думали. Барселона может позволить себе только седьмой по размеру бюджет зарплат в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

Вот такой даунгрейд

Хуже, чем думали. Барселона может позволить себе только седьмой по размеру бюджет зарплат в Ла Лиге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный журналист Колин Миллар опубликовал в своем Твиттере рейтинг зарплат, которые выплачивают клубы Ла Лиги своим футболистам. Таблица содержит три столбца. Первый – оклады в сезоне-2021/22, второй – в прошлой кампании-2020/21, а третий – банально разница между данными розыгрышами.

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Таким образом, каталонская "Барселона" может себе позволить только седьмой по размеру бюджет зарплат в Ла Лиге – на 284 миллиона евро меньше, чем в прошлом сезоне.

Поражает и разрыв с мадридским "Реалом" – в текущем сезоне "меренги" платежеспособнее "сине-гранатовых" почти на 700 миллионов евро.

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
29.09.2021 в 13:12
нищебродная барсючка - шанс для ДК
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-1
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Red_Cat (Салоники)
29.09.2021 в 13:04
Футбольный журналист Колин Миллар работает в налоговой системе Испании?
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