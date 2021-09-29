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Анчелотти о Камавингу и Вальверде в защите: Реал проиграл Шерифу не из-за этого
Недоработали действительно не они
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал тактические перестроения в концовке матча с "Шерифом". "Мы контролировали игру", – приводит слова менеджера Marca.
Концовку встречи "Реал" доигрывал с Федерико Вальверде справа и Эдуардо Камавинга слева в обороне.
"Я думаю, Камавинга привычна эта позиция, а Вальверде много шел вперед по правому флангу.
Мы контролировали игру и проиграли не из-за того, что Камавинга играл левого защитника. Мы проиграли из-за неудачного стечения обстоятельств, из-за аута…", – сказал Анчелотти.
Напомним, что сейчас у "Реала" в лазарете три фланговых защитника: Менди, Карвахаль и Марсело. "Сливочные" проиграли "Шерифу" 2:1, пропустив в самой концовке встречи дальний удар.
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