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Гризманн побил два рекорда Атлетико по голам в ЛЧ
Ради этого стоило возвращаться
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн вчера в матче против "Милана" (1:2) забил гол – мяч стал 23 для француза в Лиге чемпионов и 6, забитым французом в выездных матчах турнира. И то, и то – рекорды "матрасников", сообщает Opta.
22 - Antoine Griezmann ???????? is @atletienglish all-time top scorer in the European Cup/@LigadeCampeones (22 goals), and he has become their outright top scorer in away games if he finds the net in this game (six). Prince#MilanAtleti #MilanAtletico #UCL pic.twitter.com/vjinJqdjau— OptaJose (@OptaJose) September 28, 2021
Также это первый гол форварда после возвращения в Мадрид.
Антуан ещё набирает форму и сыгрывается с "Атлетико", но уже бьет рекорды – француз лучший бомбардир "матрасников" в Лиге чемпионов, а также лучший выездной бомбардир клуба в этом турнире.
Напомним, что Антуан перешел в "Атлетико" на правах двухгодичной аренды в последний день трансферного окна. В 2019 году он переходил в "Барселону" за 120 миллионов евро.
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