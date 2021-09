Гризманн побил два рекорда Атлетико по голам в ЛЧ

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн вчера в матче против "Милана" (1:2) забил гол – мяч стал 23 для француза в Лиге чемпионов и 6, забитым французом в выездных матчах турнира. И то, и то – рекорды "матрасников", сообщает Opta.

22 - Antoine Griezmann ???????? is @atletienglish all-time top scorer in the European Cup/@LigadeCampeones (22 goals), and he has become their outright top scorer in away games if he finds the net in this game (six). Prince#MilanAtleti #MilanAtletico #UCL pic.twitter.com/vjinJqdjau