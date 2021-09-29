Гризманн побил два рекорда Атлетико по голам в ЛЧ

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн вчера в матче против "Милана" (1:2) забил гол – мяч стал 23 для француза в Лиге чемпионов и 6, забитым французом в выездных матчах турнира. И то, и то – рекорды "матрасников", сообщает Opta.

22 - Antoine Griezmann ???????? is @atletienglish all-time top scorer in the European Cup/@LigadeCampeones (22 goals), and he has become their outright top scorer in away games if he finds the net in this game (six). Prince#MilanAtleti #MilanAtletico #UCL pic.twitter.com/vjinJqdjau — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2021

Также это первый гол форварда после возвращения в Мадрид.

Антуан ещё набирает форму и сыгрывается с "Атлетико", но уже бьет рекорды – француз лучший бомбардир "матрасников" в Лиге чемпионов, а также лучший выездной бомбардир клуба в этом турнире.

Напомним, что Антуан перешел в "Атлетико" на правах двухгодичной аренды в последний день трансферного окна. В 2019 году он переходил в "Барселону" за 120 миллионов евро.