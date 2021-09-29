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Гризманн побил два рекорда Атлетико по голам в ЛЧ

Испания
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Ради этого стоило возвращаться

Гризманн побил два рекорда Атлетико по голам в ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн вчера в матче против "Милана" (1:2) забил гол – мяч стал 23 для француза в Лиге чемпионов и 6, забитым французом в выездных матчах турнира. И то, и то – рекорды "матрасников", сообщает Opta.

Также это первый гол форварда после возвращения в Мадрид.

Антуан ещё набирает форму и сыгрывается с "Атлетико", но уже бьет рекорды – француз лучший бомбардир "матрасников" в Лиге чемпионов, а также лучший выездной бомбардир клуба в этом турнире.

Читайте такжеГризманн впервые после возвращения забивает за матрасов. Милан - Атлетико 1:2. Обзор матча, видео голов

Напомним, что Антуан перешел в "Атлетико" на правах двухгодичной аренды в последний день трансферного окна. В 2019 году он переходил в "Барселону" за 120 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Милан
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