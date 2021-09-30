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Судьба Кумана в Барселоне может быть определена сегодня, 30 сентября

Испания
(2 голосов)

Тогда ждем

Судьба Кумана в Барселоне может быть определена сегодня, 30 сентября

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не был уволен в первые часы после поражения от "Бенфики" (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов, пока каталонцы еще находились в Лиссабоне. Издание Sport.es почти сразу после финального свистка сообщило, что руководство "сине-гранатовых" собирается принять решение о будущем специалиста, уже остыв после разгрома.

Якобы боссы собираются подумать и определиться сегодня, 30 сентября. По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта после матча зашел в раздевалку команды и подбодрил футболистов.

Напомним, кандидатами на замену Кумана на посту главного тренера являются Хави и Роберто Мартинес.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 10:03
Куман в Барселоні нагадує чемодан без ручки,і нести не зручно і викинути шкода )))
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