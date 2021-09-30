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"Самое простое решение – это уволить тренера". Хавбеки Барселоны – о возможном уходе Кумана

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игроки не видят проблемы в тренере

"Самое простое решение – это уволить тренера". Хавбеки Барселоны – о возможном уходе Кумана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитники "Барселоны" Серхио Бускетс и Френки Де Йонг высказались после поражения испанской команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:3).

"Я не могу говорить о Кумане, не мне об этом судачить. Не думаю, что смена тренера может что-то изменить. Мы стараемся, усердно работаем на тренировках, выкладываемся на поле, но определенно это был не наш день. Впереди еще много матчей, верю, что мы сможем выйти из группы", – констатировал Де Йонг.

"В конце концов, самое простое решение – это уволить Кумана. Но все мы несем ответственность. Мы находимся в критической ситуации. Нас наказали за нереализацию собственных моментов, медлительность в свободных зонах", – отметил Бускетс.

Читайте такжеКуман: Нужно быть реалистами. С учетом изменений, трудно оставаться на уровне топ-команд
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В статье: Серхио Бускетс Рональд Куман Барселона Френки де Йонг
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (13)
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 15:37
У меня работают.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2021 в 15:34
Интересно, почему смайлики не работают? Лучше бы они у чапмана не работали.
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МЕS QUE UN CLUB
30.09.2021 в 15:38
може щось з тлф.розберуся потім.. можливо я сам десь gif анімацію відключив
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djantao (Одесса)
30.09.2021 в 15:27
Гей))
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djantao (Одесса)
30.09.2021 в 15:27
Шо за ней парад)
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 15:21
бла-бла-бла... Обычный трёп 3-4 приближённых к опальному тренеру игроков в такой ситуации. Но это не значит, шо так думают все. Интересно, шо скажет Пике?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2021 в 15:21
Ещё матч с Атлетико, a там международная пауза и пойдет Куман на покой писать книгу, как с 5-ю защитниками пропустить 6 голов и не ударить ни разу в створ ворот за 2 матча. И что его сын Люк в разы лучше Неймара. ))
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+1
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 15:23
Ты снова пишешь одновременно со мной? Мы уже, как братья-близнецы...
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МЕS QUE UN CLUB
30.09.2021 в 15:25
скоріше дружки-пірожки
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 15:27
Это фраза протупчука. Так ты Витя ещё и протупчук? Сколько у тебя акков?
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МЕS QUE UN CLUB
30.09.2021 в 15:31
фраза його, але акк один - цей. і в мене чомусь смайли перестали працювати. дивно
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 15:34
Этот акк не твой, а шарлотца, который ты подло захапал себе. Тебе должно быть стыдно, бессовестный ты человек. А человек ли ты после этого?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2021 в 15:38
Да всё нормально. Пусть ребёнок тешится, лишь бы не плакал.)
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