"Самое простое решение – это уволить тренера". Хавбеки Барселоны – о возможном уходе Кумана

Полузащитники "Барселоны" Серхио Бускетс и Френки Де Йонг высказались после поражения испанской команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:3).

"Я не могу говорить о Кумане, не мне об этом судачить. Не думаю, что смена тренера может что-то изменить. Мы стараемся, усердно работаем на тренировках, выкладываемся на поле, но определенно это был не наш день. Впереди еще много матчей, верю, что мы сможем выйти из группы", – констатировал Де Йонг.