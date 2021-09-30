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"Самое простое решение – это уволить тренера". Хавбеки Барселоны – о возможном уходе Кумана
Игроки не видят проблемы в тренере
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитники "Барселоны" Серхио Бускетс и Френки Де Йонг высказались после поражения испанской команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:3).
"Я не могу говорить о Кумане, не мне об этом судачить. Не думаю, что смена тренера может что-то изменить. Мы стараемся, усердно работаем на тренировках, выкладываемся на поле, но определенно это был не наш день. Впереди еще много матчей, верю, что мы сможем выйти из группы", – констатировал Де Йонг.
"В конце концов, самое простое решение – это уволить Кумана. Но все мы несем ответственность. Мы находимся в критической ситуации. Нас наказали за нереализацию собственных моментов, медлительность в свободных зонах", – отметил Бускетс.
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