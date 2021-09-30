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Суарес: Сейчас не лучшее время для Хави, чтобы принимать Барселону
Все из-за напряженной атмосфере в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Барселоны", форвард "Атлетико" Луис Суарес поделился мнением о возможном назначении бывшего полузащитника "сине-гранатовых" Хави на пост главного тренера команды.
"Я, как фанат футбола и как человек, который знает, что Хави сделал для "Барселоны" как игрок, считаю, что сейчас не время для того, чтобы принимать команду. Хави достаточно умен, он понимает сложность работы в клубе. Он должен выждать нужный момент. Сейчас в "Барселоне" идет война, которая приносит вред футболистам. Я считаю Хави очень квалифицированным тренером, возвращение на "Камп Ноу" может сделать его таким же успешным в "Барселоне", как и в бытность игроком", — приводит Sport.es слова Суареса.
Ранее "Барселона" рассматривает Хави в качестве одного из кандидатов на смену Роналду Куману.
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