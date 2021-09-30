Луис Энрике рассказал, что не собирается бросать сборную ради работы в Барселоне

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что не собирается возвращаться на пост наставника "Барселоны".

"Я не думаю, что у Жоана Лапорты есть мой номер телефона. Я не собираюсь уходить из сборной. У меня есть контракт с национальной командой, меня хотели видеть на нынешней должности, и я уважаю это", — приводит Goal слова Энрике.

Луис Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, один раз выигрывал Лигу чемпионов и по одному разу становился обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира.