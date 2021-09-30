Валенсия увеличит капитал клуба

"Валенсия" на своем официальном сайте выступила с заявлением об увеличении капитала испанского клуба.

Данное решение было принято в четверг, 30 сентября, на совете директоров "Валенсии". Оно должно быть одобрено на очередном общем собрании акционеров, о котором будет объявлено в ближайшее время.

"Цель этого увеличения капитала — укрепить экономическое положение клуба, чтобы противостоять новым вызовам", — говорится на сайте "Валенсии".