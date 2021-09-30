Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валенсия увеличит капитал клуба
Испанский клуб намерен укреплять клуб
Valencia
"Валенсия" на своем официальном сайте выступила с заявлением об увеличении капитала испанского клуба.
Данное решение было принято в четверг, 30 сентября, на совете директоров "Валенсии". Оно должно быть одобрено на очередном общем собрании акционеров, о котором будет объявлено в ближайшее время.
"Цель этого увеличения капитала — укрепить экономическое положение клуба, чтобы противостоять новым вызовам", — говорится на сайте "Валенсии".
COMUNICADO OFICIAL | AMPLIACIÓN DE CAPITAL— Valencia CF (@valenciacf) September 30, 2021
Популярное сейчас
- СМИ назвали имя нового главного тренера Кривбасса
- Луческу: Только на одних наших ошибках Бавария забила три или даже четыре мяча
- Погром Динамо и Барселоны, увольнение Кобина. Главные новости за 29 сентября
- Сдержал обещание. Хавбек Реала подарил по футболке сливочных всем сотрудникам бывшего клуба
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила