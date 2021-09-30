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Серхио Бускетс: Менеджера легко уволить, но мы все несём ответственность за эту ситуацию

Испания
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Игроки поддерживают нынешнего тренера

Серхио Бускетс: Менеджера легко уволить, но мы все несём ответственность за эту ситуацию

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал нынешнюю игру "Барселоны". Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые на выезде уступили португальской "Бенфике" со счётом 0:3.

"Менеджера легко уволить. Правда в том, что мы все несём ответственность за эту ситуацию. А это, честно говоря, критическая ситуация", – цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

Это второе подряд крупное поражение "Барселоны" в Лиге чемпионов. В первом туре испанский клуб дома проиграл "Баварии" также со счётом 0:3.

Сегодня, 30 сентября, запланирована встреча руководства сине-гранатовых, на которой решат, что делать с командой в кризисной ситуации.

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В статье: Серхио Бускетс Рональд Куман Барселона
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