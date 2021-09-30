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Источник: Куман будет уволен после матча с Атлетико
Руководство не видит смысла спешить
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не видит смысла увольнять Кумана до матча с "Атлетико", сообщает Marca. У нового тренера будет слишком мало времени, чтобы подготовиться к игре.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не уверен, что в увольнении Кумана до игры с "Атлетико" есть смысл, так как у нового тренера "Барсы" не будет времени на адаптацию и подготовку.
Менеджер считает, что лучше принять такое решение после матча с мадридским клубом. Тогда у нового тренера будет возможность познакомиться с командой во время паузы на матчи сборных.
Сейчас Лапорта изучает потенциальных кандидатов на должность тренера. В списке "Барсы" сейчас – три специалиста. Это бывший тренер "Ювентуса" Андреа Пирло, тренер "Аль-Садда" Хави и Роберто Мартинес, работающий со сборной Бельгии.
Ранее сообщалось, что в случае увольнения нидерландский специалист получит компенсацию в размере 14 миллионов евро.
Напомним, что Куман работает с "Барсой" с августа 2020 года.
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