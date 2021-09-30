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Источник: Куман будет уволен после матча с Атлетико

Испания
(1 голосов)

Руководство не видит смысла спешить

Источник: Куман будет уволен после матча с Атлетико

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не видит смысла увольнять Кумана до матча с "Атлетико", сообщает Marca. У нового тренера будет слишком мало времени, чтобы подготовиться к игре.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не уверен, что в увольнении Кумана до игры с "Атлетико" есть смысл, так как у нового тренера "Барсы" не будет времени на адаптацию и подготовку.

Менеджер считает, что лучше принять такое решение после матча с мадридским клубом. Тогда у нового тренера будет возможность познакомиться с командой во время паузы на матчи сборных.

Сейчас Лапорта изучает потенциальных кандидатов на должность тренера. В списке "Барсы" сейчас – три специалиста. Это бывший тренер "Ювентуса" Андреа Пирло, тренер "Аль-Садда" Хави и Роберто Мартинес, работающий со сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что в случае увольнения нидерландский специалист получит компенсацию в размере 14 миллионов евро.

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Напомним, что Куман работает с "Барсой" с августа 2020 года.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
30.09.2021 в 19:05
Пирло)))этапять. А Анри где?
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