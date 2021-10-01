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Каньисарес: Куман? Это худший тренер за мои 10 лет в Валенсии. Рональд не знал, как управлять раздевалкой
Экс-голкипер на связи
Marca
Бывший вратарь "Валенсии" Сантьяго Каньисарес раскритиковал главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана. Он работал с голландцем в стане "Лос Чес" в сезоне-2007/08.
"Куман не мог дать игрокам соответствующие инструменты в плане тактики. На тренировках и в рамках физической подготовки команды он тоже не преуспел. Он был худшим тренером за мои 10 лет в "Валенсии". Он не знал, как управлять раздевалкой".
"Он убрал из команды Альбельду, Ангуло и меня, когда в декабре нас было 25 футболистов, и остался с 22 игроками. Это решение не принесло ему никакой пользы. Для меня он никогда не был хорошим тренером. Были и другие тренеры, которые тоже не рассчитывали на меня, но они были в порядке, например, Фабио Капелло".
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