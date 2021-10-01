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Куман: Может ли матч с Атлетико стать для меня последним? Ответ на этот вопрос узнаете завтра

Испания
(1 голосов)

Рональд, скорее всего, покинет каталонцев

Куман: Может ли матч с Атлетико стать для меня последним? Ответ на этот вопрос узнаете завтра

Фото: twitter.com/RonaldKoeman / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман в преддверии матча Примеры с "Атлетико" заявил, что находится в сложной ситуации.

"Может ли матч с "Атлетико" стать для меня последним? Ответ на этот вопрос узнаете завтра. Главное — команда, а не я. Я здесь из любви к клубу, и я попал в очень сложную ситуацию. Она кажется более сложной, чем была в день моего назначения. У каждого своё мнение, но меня интересуют только игроки и подготовка к матчу", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Сообщалось, что руководство "Барселоны" решило отправить главного тренера клуба Рональда Кумана в отставку. По информации источника, сине-гранатовые объявят об увольнении Кумана после игры Ла Лиги с "Атлетико", которая состоится 2 октября.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (1)
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Ардалион (землянин)
01.10.2021 в 17:03
Та мы уже всё знаем. Вот же ж мерзопакостный человечишко, хай бог мылуе.. тьфу.. Не даром в народе говорят: Жида и рыжего обходи стороной.
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