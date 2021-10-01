Куман: Хочется однажды высказать все, что думаю

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман в преддверии матча Примеры с мадридским "Атлетико" поделился мнением о тех, кто критикует работу его тренерского штаба.

"Мне надоело защищать свою работу. Мы сделали важные вещи и приняли изменения со стороны клуба. Есть люди, которые думают об отсутствии уважения или о том, что клубу нужно время. Да, я хотел бы однажды выступить с заявлением и высказать, что думаю", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

29 сентября "Барселона" разгромно проиграла "Бенфике" (0:3).