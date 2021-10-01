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Убытки Барселоны в сезоне 2021/2022 оцениваются в 481 миллион евро

Испания
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Дела идут не лучшим образом

Убытки Барселоны в сезоне 2021/2022 оцениваются в 481 миллион евро

Фото: footyheadlines / Автор: неизвестно

Новина українською

"Барселона" опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2020/21.

Согласно данным на официальном сайте "сине-гранатовых", клуб потерпел убытки в размере 481 миллиона евро. Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, что меньше, чем 828 миллиона, заложенных в бюджете.

Расходы увеличились с 955 миллионов евро до 1,13 миллиарда евро. Операционный убыток клуба составил 505 миллионов евро, чистый убыток после уплаты налогов — 481 миллион евро.

Клуб ожидает, что в сезоне-2021/22 доходы вырастут до 765 миллионов евро, а расходы сократятся до 784 миллионов евро.

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В статье: Барселона
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