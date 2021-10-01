Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роберто Мартинес прокомментировал слухи о переговорах с Барселоной
Тренер не намерен уходить с поста тренера сборной Бельгии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о слухах относительно его возможного назначения на должность главного тренера "Барселоны". Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых готово заплатить сборной Бельгии € 1,8 млн отступных за Мартинеса.
"У меня нет и не было никаких контактов с "Барселоной". Абсолютно никаких переговоров. В футболе никогда не знаешь, что принесёт завтрашний день. Я каждое утро встаю и думаю о сборной Бельгии, так как хочу отработать свой контракт полностью. Но я знаю, что в футболе могут случаться непредвиденные обстоятельства", — приводит слова Мартинеса HLN.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может отправить главного тренера Рональда Кумана в отставку.
Популярное сейчас
- Бывший украинский игрок и арбитр находится в коме после огнестрельного ранения
- Лео, Криштиану, у вас что-то не то с лицами. Новая версия симулятора PES побила антирекорд в Steam
- Стало известно, сколько зрителей посетило матч Заря - Рома в Запорожье
- Сдержал обещание. Хавбек Реала подарил по футболке сливочных всем сотрудникам бывшего клуба
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО