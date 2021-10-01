  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роберто Мартинес прокомментировал слухи о переговорах с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберто Мартинес прокомментировал слухи о переговорах с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Тренер не намерен уходить с поста тренера сборной Бельгии

Роберто Мартинес прокомментировал слухи о переговорах с Барселоной

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о слухах относительно его возможного назначения на должность главного тренера "Барселоны". Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых готово заплатить сборной Бельгии € 1,8 млн отступных за Мартинеса.

"У меня нет и не было никаких контактов с "Барселоной". Абсолютно никаких переговоров. В футболе никогда не знаешь, что принесёт завтрашний день. Я каждое утро встаю и думаю о сборной Бельгии, так как хочу отработать свой контракт полностью. Но я знаю, что в футболе могут случаться непредвиденные обстоятельства", — приводит слова Мартинеса HLN.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может отправить главного тренера Рональда Кумана в отставку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Роберто Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ардалион (землянин)
01.10.2021 в 17:10
Всё ясно, Мартинес уже пакует чемоданы в Барселону.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...