Роберто Мартинес прокомментировал слухи о переговорах с Барселоной

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о слухах относительно его возможного назначения на должность главного тренера "Барселоны". Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых готово заплатить сборной Бельгии € 1,8 млн отступных за Мартинеса.

"У меня нет и не было никаких контактов с "Барселоной". Абсолютно никаких переговоров. В футболе никогда не знаешь, что принесёт завтрашний день. Я каждое утро встаю и думаю о сборной Бельгии, так как хочу отработать свой контракт полностью. Но я знаю, что в футболе могут случаться непредвиденные обстоятельства", — приводит слова Мартинеса HLN.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может отправить главного тренера Рональда Кумана в отставку.