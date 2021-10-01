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Луис Суарес: Куман обращался со мной так, словно мне 15 лет. Я возвращался домой в слезах

Испания
(1 голосов)

Уругваец раскрыл подробности ухода из "Барселоны"

Луис Суарес: Куман обращался со мной так, словно мне 15 лет. Я возвращался домой в слезах

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес дал интервью газете Diario Sport, в котором, помимо прочего, поделился причинами и деталями ухода из "Барселоны". "Я думаю, что Куман вел бы себя иначе, если бы у него был характер и авторитет", – заявил уругваец.

– Как вы считаете, кто несет ответственность за ваш уход из "Барселоны"? Это Куман или Бартомеу, который, казалось, был уже давно настроен против вас?

– Участвовали все. Я уже говорил об этом в прошлом сезоне. Что касается тренера, я думаю, что он вел бы себя иначе, если бы у него был характер и авторитет. Если бы он сказал, что не рассчитывает на меня и в личном разговоре со мной обозначил бы конкретные причины, то ладно...

Но он не говорит мне, что я не вхожу в его планы. А когда я уже согласовываю контракт с "Атлетико" и расторгаю соглашение с "Барсой", он подходит и говорит, что в воскресенье включит меня в заявку на матч с "Вильярреалом", если сделка сорвется. Как? Я не вхожу в твои планы, и ты включишь меня в заявку?

Он отправил меня тренироваться на третье и четвертое поля и обращался со мной так, словно мне 15 лет. Это делало больно и волновало. Из-за такого неуважения я возвращался домой в слезах.

Я ни разу не проявил к нему неуважение. Несмотря ни на что, я тренировался, не показывая недовольство. Потому что я профессионал. Я искал лучшее решение.

Я сказал, что в этой ситуации поучаствовали все, потому что Бартомеу рассказывал всем, что Суарес плохо влияет на раздевалку, делает это, делает то. Я увидел его слова за неделю до звонка Кумана. Это все причинило мне боль, – сказал Суарес.

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Напомним, что Луис ушёл из "Барселоны" прошлым летом. Нападающий забил победный гол во встрече с "Вальядолидом", которая принесла "Атлетико" чемпионство.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Рональд Куман Барселона Жозеп Бартомеу
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Источник:
sport.es

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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2021 в 19:55
Сегодня прям день откровений о Кумане. То Каньисареса престарелого выгнал, то Суарес возвращался домой в слезах. Помня методы Бартомеу по обсиранию менеджеров и игроков в прессе посредством других людей, закрадывается мысль, что и сейчас ими кто-то пользуется. Не удивлюсь, если это через пару лет всплывет.
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0
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Ol-g (Одесса)
01.10.2021 в 19:51
Мог бы втихаря укусить такого редиску, это не запрещено контрактом)
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+1
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Весела Дача (Кривий Ріг)
01.10.2021 в 19:47
А как он должен относиться к плачущему дядьке.
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+2
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