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Суарес о Лео в ПСЖ: Месси говорил мне, что закончит карьеру в Барсе. Я видел что он страдает

Испания
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Об уходе и правда никто не знал заранее

Суарес о Лео в ПСЖ: Месси говорил мне, что закончит карьеру в Барсе. Я видел что он страдает

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Атлетико" Луис Суарес дал интервью газете Diario Sport, в котором рассказал, что Месси хотел завершить карьеру в "Барселоне". "Я думаю, что Куман вел бы себя иначе, если бы у него был характер и авторитет", – заявил уругваец.

– Вы были рядом с Месси, когда он осознал, что должен будет попрощаться с "Барселоной"?

– Я должен был поддержать его, потому что мы дружим. Не хотел, чтобы он был удручен или подавлен. Я был очень удивлен, потому что Лео и "Барса" обо всем договорились.

Лео был счастлив. Мы вместе проводили отпуск, и он был доволен жизнью. Он сказал мне: "Я закончу карьеру в "Барселоне", ведь я всегда этого хотел. Клуб дал мне все, а мои дети здесь счастливы". Все изменилось буквально за час.

Это стало большим ударом для меня, потому что я понимал, какое значение это имеет для Лео. Я видел, что он страдает. Лео любит клуб, он многим обязан "Барселоне". Он попрощался как король, это так выглядело. Лучший игрок в истории клуба.

Но его волновало то, в какой форме это все произошло.

– Вы считаете, что Лапорта обманул Лео?

– Если честно, я не знаю... И даже если я знаю, то не могу сказать... Я же его друг (улыбается).

Я знаю, что некоторые вещи волновали Лео. Он ушел как великий. Лео всегда отдавал "Барсе" все, и клуб отдавал ему все, – сказал Суарес.

Напомним, что до ухода Лео из "Барсы" аргентинец проводил отдых вместе с Суаресом. Луис – один из лучших друзей Лионеля.

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона ПСЖ
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Источник:
sport.es

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