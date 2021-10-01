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Педри не сыграет против Атлетико. Снова травма
Рекордсмен по количеству матчей всё больше и больше пропускает
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Барселоны" объявил, что Педри пропустит следующий матч Ла Лиги против "Атлетико". У игрока повреждение левого бедра.
[MEDICAL UPDATE] ❗️— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2021
☑️ @JordiAlba has received the medical green light
❌ @Pedri is out with a left thigh injury and his recovery will dictate his return. #AtletiBarça pic.twitter.com/tdx29cJqGR
Также сообщается, что Альба получил зелёный свет от врачей и сможет сыграть.
Педри провёл в прошлом сезоне больше всех матчей в топ-5 чемпионатах, отыграв в основе "Барселоны", а также сборной Испании на Евро и Олимпийских играх.
Ранее педри травмировался перед игрой с Гранадой в Ла Лиге и пропустил следующие две игры. Испанец восстановился к матчу с "Бенфикой", сыграл и теперь снова травмировался.
???? ???????????????????? ???????????????? ! ???? #AtletiBarça pic.twitter.com/B15SAFixvA— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2021
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