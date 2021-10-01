Педри не сыграет против Атлетико. Снова травма

Официальный твиттер "Барселоны" объявил, что Педри пропустит следующий матч Ла Лиги против "Атлетико". У игрока повреждение левого бедра.

[MEDICAL UPDATE] ❗️



☑️ @JordiAlba has received the medical green light

❌ @Pedri is out with a left thigh injury and his recovery will dictate his return. #AtletiBarça pic.twitter.com/tdx29cJqGR — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2021

Также сообщается, что Альба получил зелёный свет от врачей и сможет сыграть.

Педри провёл в прошлом сезоне больше всех матчей в топ-5 чемпионатах, отыграв в основе "Барселоны", а также сборной Испании на Евро и Олимпийских играх.

Ранее педри травмировался перед игрой с Гранадой в Ла Лиге и пропустил следующие две игры. Испанец восстановился к матчу с "Бенфикой", сыграл и теперь снова травмировался.