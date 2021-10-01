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Педри не сыграет против Атлетико. Снова травма

Испания
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Рекордсмен по количеству матчей всё больше и больше пропускает

Педри не сыграет против Атлетико. Снова травма

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальный твиттер "Барселоны" объявил, что Педри пропустит следующий матч Ла Лиги против "Атлетико". У игрока повреждение левого бедра.

Также сообщается, что Альба получил зелёный свет от врачей и сможет сыграть.

Педри провёл в прошлом сезоне больше всех матчей в топ-5 чемпионатах, отыграв в основе "Барселоны", а также сборной Испании на Евро и Олимпийских играх.

Ранее педри травмировался перед игрой с Гранадой в Ла Лиге и пропустил следующие две игры. Испанец восстановился к матчу с "Бенфикой", сыграл и теперь снова травмировался.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Хорди Альба Барселона Педри
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