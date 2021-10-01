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Иньяки Уильямс сыграл 203 матча подряд. Это новый рекорд Ла Лиги

Испания
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На это у Испанца ушло 5 лет

Иньяки Уильямс сыграл 203 матча подряд. Это новый рекорд Ла Лиги

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги, сообщает Opta. Он 203 раза подряд выходил на поле в рамках турнира.

Уильямс обошел полузащитника "Реал Сосьедада" Хуана Антонио Ларраньягу, у которого таких матча в активе 202.

Иньяки не получал повреждений уже 5 лет – исторический показатель. Последний раз он травмировался 11 апреля 2016 года и пропустил 9 дней.

27-летний испанец является воспитанником "Атлетика". Он прошел всю вертикаль академии и даже не выступал в аренде, а постепенно внедрялся в основной состав. Итог – вот уже 5 лет он не уступает своё место на фланге атаки.

В этом розыгрыше Ла Лиги он провёл 7 встреч и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Иньяки Уильямс
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