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Иньяки Уильямс сыграл 203 матча подряд. Это новый рекорд Ла Лиги
На это у Испанца ушло 5 лет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги, сообщает Opta. Он 203 раза подряд выходил на поле в рамках турнира.
203 - @Williaaams45 ⚪????ha superado a Juan Antonio Larrañaga ⚪????como el jugador de toda la historia de @LaLiga que ha disputado más partidos consecutivos (203 partidos). Inmortal@AthleticClub #AthleticClub pic.twitter.com/i3GP9OdkZB— OptaJose (@OptaJose) October 1, 2021
Уильямс обошел полузащитника "Реал Сосьедада" Хуана Антонио Ларраньягу, у которого таких матча в активе 202.
Иньяки не получал повреждений уже 5 лет – исторический показатель. Последний раз он травмировался 11 апреля 2016 года и пропустил 9 дней.
27-летний испанец является воспитанником "Атлетика". Он прошел всю вертикаль академии и даже не выступал в аренде, а постепенно внедрялся в основной состав. Итог – вот уже 5 лет он не уступает своё место на фланге атаки.
В этом розыгрыше Ла Лиги он провёл 7 встреч и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
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