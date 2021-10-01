Иньяки Уильямс сыграл 203 матча подряд. Это новый рекорд Ла Лиги

Нападающий "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги, сообщает Opta. Он 203 раза подряд выходил на поле в рамках турнира.

203 - @Williaaams45 ⚪????ha superado a Juan Antonio Larrañaga ⚪????como el jugador de toda la historia de @LaLiga que ha disputado más partidos consecutivos (203 partidos). Inmortal@AthleticClub #AthleticClub pic.twitter.com/i3GP9OdkZB — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2021

Уильямс обошел полузащитника "Реал Сосьедада" Хуана Антонио Ларраньягу, у которого таких матча в активе 202.

Иньяки не получал повреждений уже 5 лет – исторический показатель. Последний раз он травмировался 11 апреля 2016 года и пропустил 9 дней.

27-летний испанец является воспитанником "Атлетика". Он прошел всю вертикаль академии и даже не выступал в аренде, а постепенно внедрялся в основной состав. Итог – вот уже 5 лет он не уступает своё место на фланге атаки.

В этом розыгрыше Ла Лиги он провёл 7 встреч и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.