Примера. Атлетик - Алавес 1:0. Отметили рекорд Уильямса

"Алавес" в прошлом туре сенсационно одолел "Атлетико" (1:0), удержав преимущество в счете на протяжении 90 минут. Сегодня команду Хавьера Кальехи словно подменили - и настроя былого не осталось, и контратак, и организации. Дырявый автобус - больше ничего.

"Атлетик" был единственной командой на поле, пытавшейся забить. Гол мог случиться уже на 4-й минуте, когда Наварро сыграл рукой в своей штрафной и был назначен пенальти; к мячу подошел Рауль Гарсия - и Пачеко в прыжке отразил его удар.

Это могло подкосить хозяев, но не подкосило. Для них это был особенный матч - форвард Иньяки Уильямс проводил рекордный, 203-й матч в Примере подряд. Это, на секунду, пять лет без травм, дисквалификации и других форс-мажоров.

203 - @Williaaams45 ha superado a Juan Antonio Larrañaga como el jugador de toda la historia de @LaLiga que ha disputado más partidos consecutivos (203 partidos). Inmortal@AthleticClub #AthleticClub pic.twitter.com/i3GP9OdkZB — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2021

Иньяки очень старался забить, но каждый раз оказываясь перед воротами, исполнял коряво. Муниаин головой с линии вратарской тоже пробил по центру. Не повезло и Вивиану после стандарта.

Пришлось Раулю Гарсии брать дело в свои руки. Ветеран вчистую выиграл позицию на дальней штанге после навеса Лекуэ и вбил мяч в сетку, реабилитировавшись за незабитый пенальти.

Второй тайм ничего не изменил - "Атлетик" много атаковал через Муниаина и Уильямса; "Алавес" по-прежнему имел огромные проблемы даже с переходом центра поля. Сомнений в победе в "Львов" не оставалось, несмотря на скользкий счет.

Статистика ударов покажет вам что-то вроде 15-10, но не обманывайтесь - у "Алавеса" не было острых моментов вообще. Куда и когда он бил уже и не вспомнить.

В таблице после победы "Атлетик" с 13 очками поднялся на 5-е место; у "Алавеса" 3 балла и 19-я позиция.

8-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Алавес" - 1:0

Гол: Рауль Гарсия, 44

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Нико Уильямс, 66), Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Муниаин (Саррага, 78) - Уильямс, Рауль Гарсия (Сансет, 77)

"Алавес": Пачеко - Падилья (Ману Гарсия, 74), Наварро, Лагуардия, Миазга, Дуарте - де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Мойя (Пеллистри, 82), Лум (Пина, 74), Риоха - Силла (Хоселу, 46)

Предупреждения: Венседор, 38, Беренгер, 40, Рауль Гарсия, 73 - Наварро, 8, Пина, 84