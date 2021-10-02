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Филиппо Риччи: У Барселоны нет денег на Конте. Могут помечтать – это бесплатно

Испания
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Над "блауграной" издеваются все кому не лень

Филиппо Риччи: У Барселоны нет денег на Конте. Могут помечтать – это бесплатно

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Журналист La Gazzetta dello Sport в Испании Филиппо Мария Риччи в твиттере утверждает, что "Барселона" может только мечтать о Конте. "У них нет денег на Конте", – заявил он.

Ранее сообщалось, что итальянец – один из претендентов на кресло главного тренера "блауграны" после ухода Кумана.

"Правда, что "Барса" думает о Конте? Разве в Каталонии не знают, что ему обязательно нужен Лукаку?", – написал в комментариях под постом Риччи в твиттере один пользователь.

"У них нет денег на Конте. Но они могут помечтать о нем, это бесплатно", – заявил Филиппо.

Напомним, что об отступных Конте слагают легенды. Например, от Абрамовича он получил 26,6 миллионов для своего штаба. Также в "Интере" Антонио был одним из самых высокооплачиваемых менеджеров мира.

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В статье: Антонио Конте Барселона
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