Филиппо Риччи: У Барселоны нет денег на Конте. Могут помечтать – это бесплатно

Журналист La Gazzetta dello Sport в Испании Филиппо Мария Риччи в твиттере утверждает, что "Барселона" может только мечтать о Конте. "У них нет денег на Конте", – заявил он.

Ранее сообщалось, что итальянец – один из претендентов на кресло главного тренера "блауграны" после ухода Кумана.

"Правда, что "Барса" думает о Конте? Разве в Каталонии не знают, что ему обязательно нужен Лукаку?", – написал в комментариях под постом Риччи в твиттере один пользователь.

"У них нет денег на Конте. Но они могут помечтать о нем, это бесплатно", – заявил Филиппо.

Напомним, что об отступных Конте слагают легенды. Например, от Абрамовича он получил 26,6 миллионов для своего штаба. Также в "Интере" Антонио был одним из самых высокооплачиваемых менеджеров мира.