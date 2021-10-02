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Филиппо Риччи: У Барселоны нет денег на Конте. Могут помечтать – это бесплатно
Над "блауграной" издеваются все кому не лень
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Журналист La Gazzetta dello Sport в Испании Филиппо Мария Риччи в твиттере утверждает, что "Барселона" может только мечтать о Конте. "У них нет денег на Конте", – заявил он.
Ранее сообщалось, что итальянец – один из претендентов на кресло главного тренера "блауграны" после ухода Кумана.
"Правда, что "Барса" думает о Конте? Разве в Каталонии не знают, что ему обязательно нужен Лукаку?", – написал в комментариях под постом Риччи в твиттере один пользователь.
"У них нет денег на Конте. Но они могут помечтать о нем, это бесплатно", – заявил Филиппо.
Напомним, что об отступных Конте слагают легенды. Например, от Абрамовича он получил 26,6 миллионов для своего штаба. Также в "Интере" Антонио был одним из самых высокооплачиваемых менеджеров мира.
Koeman al capolinea, ultima fermata domani sera al Metropolitano contro l'Atletico, Pirlo in corsa. Sarebbe fantastico avere due italiani in panchina nel Clásico del 24 ottobre!— Filippo Ricci (@filippomricci) October 1, 2021
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