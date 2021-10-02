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Райола пытается убедить Погба перейти в Реал
Поль может покинуть родной клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба следующим летом завершится контракт с "манкунианцами". Его агент Мино Райола работает над переходом француза в мадридский "Реал". Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Nacional.
Нидерландский специалист пытается убедить Погба присоединиться к составу "сливочных" на правах свободного агента. Также Райола в контакте с "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен", однако испанский гранд не имеет средств для этого перехода, а французский пока только наблюдает за ситуацией.
Источник отмечает, что "Реал" - это наиболее вероятное продолжение карьеры Поля.
Напомним, что Погба выступал в "Манчестер Юнайтед" в 2009-2012 гг., а также в 2016-м году перешел из "Ювентуса" за 105 млн евро. Сейчас на его счету 38 голов и 49 ассистов в 214 матчах за "манкунианцев".
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