Райола пытается убедить Погба перейти в Реал

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба следующим летом завершится контракт с "манкунианцами". Его агент Мино Райола работает над переходом француза в мадридский "Реал". Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Nacional.

Нидерландский специалист пытается убедить Погба присоединиться к составу "сливочных" на правах свободного агента. Также Райола в контакте с "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен", однако испанский гранд не имеет средств для этого перехода, а французский пока только наблюдает за ситуацией.

Источник отмечает, что "Реал" - это наиболее вероятное продолжение карьеры Поля.

Напомним, что Погба выступал в "Манчестер Юнайтед" в 2009-2012 гг., а также в 2016-м году перешел из "Ювентуса" за 105 млн евро. Сейчас на его счету 38 голов и 49 ассистов в 214 матчах за "манкунианцев".