Президент Барселоны хочет пригласить Тухеля

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта надеется в будущем пригласить на Камп Ноу нынешнего главного тренера лондонского "Челси" Томаса Тухеля. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент такая сделка является невозможной из-за финансовых трудностей каталонцев. Также важным препятствием является контракт немецкого специалиста с "аристократами", который рассчитан до лета 2024-го года.

Mundo Deportivo отмечает, что Лапорта является большим поклонником Томаса Тухеля и обязательно хочет в будущем сотрудничать с ним.

Напомним, что немецкий специалист работает в "Челси" с января этого года. Вместе с "аристократами" он победил в Лиге Чемпионов прошлого сезона.