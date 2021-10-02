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Президент Барселоны хочет пригласить Тухеля

Испания
(1 голосов)

Финансовые проблемы становятся препятствием для этого

Президент Барселоны хочет пригласить Тухеля

Фото: twitter.com/chelseafc

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта надеется в будущем пригласить на Камп Ноу нынешнего главного тренера лондонского "Челси" Томаса Тухеля. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент такая сделка является невозможной из-за финансовых трудностей каталонцев. Также важным препятствием является контракт немецкого специалиста с "аристократами", который рассчитан до лета 2024-го года.

Mundo Deportivo отмечает, что Лапорта является большим поклонником Томаса Тухеля и обязательно хочет в будущем сотрудничать с ним.

Напомним, что немецкий специалист работает в "Челси" с января этого года. Вместе с "аристократами" он победил в Лиге Чемпионов прошлого сезона.

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В статье: Барселона Томас Тухель
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
02.10.2021 в 12:32
Тухель ставит совершенно другой футбол, чем тот к которому привыкли в Барселоне. Без тотального владения мячом.Хотя , при Кумане футбола как такового и нет
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Unselfish (Белая Церковь )
02.10.2021 в 12:08
Денег не хватит у Барсы, тем более что их у них и так нет...
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Соколов (Никополь)
02.10.2021 в 11:12
Тухель не пойдет в это дно
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