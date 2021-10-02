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Куман останется в Барсе, даже если сегодня проиграет Атлетико
Об этом заявил президент каталонцев
Barcelona
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорт заявил, что главный тренер первой команды "блауграны" Рональд Куман сохранит свой пост вне зависимости от результата поединка против мадридского "Аnлетико".
"Независимо от результата, Куман останется тренером. Это отсылка к барселонизму, это кулеc. Необходимо придать уверенности. Травмированные футболисты восстановятся.
Кроме того, Куман решил стать тренером "Барсы" в момент наибольших институциональных и спортивных трудностей.
У нас добрые и искренние отношения. Рональд – хороший человек, и он думает то же самое обо мне. Мы все пытаемся улучшить, перевернуть ситуацию в пользу "Барселоны", – сказал Лапорта.
Сегодня, в матче 8-го тура Ла Лиги "сине-гранатовые" сыграют на выезде против "матрасников".
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