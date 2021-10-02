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Куман останется в Барсе, даже если сегодня проиграет Атлетико

Испания
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(1 голосов)

Об этом заявил президент каталонцев

Куман останется в Барсе, даже если сегодня проиграет Атлетико

Barcelona

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорт заявил, что главный тренер первой команды "блауграны" Рональд Куман сохранит свой пост вне зависимости от результата поединка против мадридского "Аnлетико".

"Независимо от результата, Куман останется тренером. Это отсылка к барселонизму, это кулеc. Необходимо придать уверенности. Травмированные футболисты восстановятся.

Кроме того, Куман решил стать тренером "Барсы" в момент наибольших институциональных и спортивных трудностей.

У нас добрые и искренние отношения. Рональд – хороший человек, и он думает то же самое обо мне. Мы все пытаемся улучшить, перевернуть ситуацию в пользу "Барселоны", – сказал Лапорта.

Сегодня, в матче 8-го тура Ла Лиги "сине-гранатовые" сыграют на выезде против "матрасников".

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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Ардалион (землянин)
02.10.2021 в 18:11
Это Кабанчик так пошутил или ему уже Цукерберг позвонил?
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0
0
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МЕS QUE UN CLUB
02.10.2021 в 18:17
така воля Яхве
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0
-1
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Ардалион (землянин)
02.10.2021 в 18:29
Пока ты не слезешь с ника Алекса, писать тебе и отвечать я не буду. И впредь ко мне не обращайся. Понял Витёк? Свободен.
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.10.2021 в 18:10
Ну да, тренер раздевалки теперь тренирует раздевалку ПСЖ, а на нового главного тренера деньги в бюджете не заложены. Тренируй, Куман! Бог тебе в помощь, свят-свят-свят...
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0
0
Соколов (Никополь)
02.10.2021 в 17:29
А какой нормальный тренер в это болото полезет ?
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
02.10.2021 в 18:05
Севидов
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+1
-2


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