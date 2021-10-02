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Реал планирует продлить контракт Модрича

Испания
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Соглашение хорвата действует до конца сезона

Реал планирует продлить контракт Модрича

Real

Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что мадридский "Реал" готов продлить контракт Луки Модрича.

Текущее соглашение хорвата со "сливочными" было подписано в мае и рассчитано до конца сезона 2021/22 - тогда 36-летний хавбек согласился пойти на снижение заработной платы.

Боссам испанского клуба импонирует отношение болельщиков к Модричу и в ближайшее время "Реал" планирует начать переговоры по новому контракту центрального полузащитника.

В текущем сезоне Лука провел 2 матча в Лиге чемпионов и 4 игры в Ла Лиге.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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