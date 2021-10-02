Реал планирует продлить контракт Модрича

Испанское издание Marca сообщает, что мадридский "Реал" готов продлить контракт Луки Модрича.

Текущее соглашение хорвата со "сливочными" было подписано в мае и рассчитано до конца сезона 2021/22 - тогда 36-летний хавбек согласился пойти на снижение заработной платы.

Боссам испанского клуба импонирует отношение болельщиков к Модричу и в ближайшее время "Реал" планирует начать переговоры по новому контракту центрального полузащитника.

В текущем сезоне Лука провел 2 матча в Лиге чемпионов и 4 игры в Ла Лиге.