Примера. Осасуна и Мальорка вырывают победы, Валенсии не везет

Две приятные неожиданности текущего сезона встретились на "Эль Садаре", но это была игра в одни ворота. "Райо" так и не смог выбраться из-под прессинга "Осасуны".

За весь матч у подопечных Андони Ираолы ноль ударов в створ ворот и всего один опасный угловой - полнейший провал.

"Осасуна" тоже не угрожала воротам в каждой атаке, но все же это был совершенно другой уровень нападения. Кике мог забить уже на старте игры, но выручил Димитриевский. Затем два убойных шанса упустил опорник Торро - по одному на тайм.

Когда же пошло дополнительное время, справедливость восторжествовала - сработал кросс с левого фланга, который головой замкнул фулбек Санчес, неожиданно для всех сместившийся в центр.

В таблице после этого "Осасуна" вышла на 5-е место с 14 очками; у "Райо" 13 баллов и 6-я позиция. Сказать, что они выступают лучше, чем ожидалось - ничего не сказать.

8-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Ману Санчес, 90+1

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола (Ойер, 81), Торро (Коте, 86), Брашанац - Роберто Торрес (Хави Мартинес, 67), Кике, Рубен Гарсия (Авила, 67)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Иси Паласон (Бебе, 88), Сисс (Валентин, 72), Комесанья (Унаи Лопес, 88), Альваро Гарсия - Трехо (Гвардиола, 57), Фалькао (Нтека, 57)

Предупреждения: Торро, 45, Хави Мартинес, 76, Авила, 90+4 - Балью, 5, Трехо, 32, Фалькао, 41

Обеим командам кровь из носу необходимы были очки, так что игра со старта носила довольно взрывоопасный характер. Фолы, стыки и ссоры не были редкостью.

В футбол же лучше играли хозяева, которые уже на старте вывели на ворота Фера Ниньо, да только тот в ближнем бою не пробил Айтора Фернандеса.

"Леванте" ждал-ждал, а потом разразился шансом после углового, когда Вальенту пришлось выносить мяч с линии собственных ворот. Рафаэль Надаль, сидевший на трибунах "Иберостара", выдохнул с облегчением.

К его радости, после перерыва "Мальорка" еще поджала "Лягушек", и если с ударом Ли Кан Ина Фернандес справился, то отбить попытку Идриссу Баба со второго этажа не сумел. Ганец отпраздновал гол в стиле Агаховы - с множественными кульбитами.

0 - Levante are winless in their first eight games of a season in LaLiga (W0 D4 L4) for the second time in their history after 2007/08 (W0 D1 L7) in which they were relegated (20th placed at the end of the campaign). Problems. pic.twitter.com/g4vrX55FXQ