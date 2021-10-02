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Примера. Осасуна и Мальорка вырывают победы, Валенсии не везет
Кратко о нетоповых матчах дня в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
Две приятные неожиданности текущего сезона встретились на "Эль Садаре", но это была игра в одни ворота. "Райо" так и не смог выбраться из-под прессинга "Осасуны".
За весь матч у подопечных Андони Ираолы ноль ударов в створ ворот и всего один опасный угловой - полнейший провал.
"Осасуна" тоже не угрожала воротам в каждой атаке, но все же это был совершенно другой уровень нападения. Кике мог забить уже на старте игры, но выручил Димитриевский. Затем два убойных шанса упустил опорник Торро - по одному на тайм.
xG this season in LaLiga— ym???????????????????????????? (@KieranCFC88) September 23, 2021
1. Real Madrid - 12.6
2. Real Betis - 9.8
3. Rayo Vallecano - 8.9
4. Osasuna - 8.9
5. Real Sociedad - 8.6
6. Sevilla - 7.9
7. Atletico Madrid - 7.7
8. Athletic Bilbao - 7.4
9. Valencia - 7.3
10. Barcelona - 7.3
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Когда же пошло дополнительное время, справедливость восторжествовала - сработал кросс с левого фланга, который головой замкнул фулбек Санчес, неожиданно для всех сместившийся в центр.
В таблице после этого "Осасуна" вышла на 5-е место с 14 очками; у "Райо" 13 баллов и 6-я позиция. Сказать, что они выступают лучше, чем ожидалось - ничего не сказать.
8-й тур. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Райо Вальекано" - 1:0
Гол: Ману Санчес, 90+1
"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола (Ойер, 81), Торро (Коте, 86), Брашанац - Роберто Торрес (Хави Мартинес, 67), Кике, Рубен Гарсия (Авила, 67)
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Иси Паласон (Бебе, 88), Сисс (Валентин, 72), Комесанья (Унаи Лопес, 88), Альваро Гарсия - Трехо (Гвардиола, 57), Фалькао (Нтека, 57)
Предупреждения: Торро, 45, Хави Мартинес, 76, Авила, 90+4 - Балью, 5, Трехо, 32, Фалькао, 41
Обеим командам кровь из носу необходимы были очки, так что игра со старта носила довольно взрывоопасный характер. Фолы, стыки и ссоры не были редкостью.
В футбол же лучше играли хозяева, которые уже на старте вывели на ворота Фера Ниньо, да только тот в ближнем бою не пробил Айтора Фернандеса.
"Леванте" ждал-ждал, а потом разразился шансом после углового, когда Вальенту пришлось выносить мяч с линии собственных ворот. Рафаэль Надаль, сидевший на трибунах "Иберостара", выдохнул с облегчением.
К его радости, после перерыва "Мальорка" еще поджала "Лягушек", и если с ударом Ли Кан Ина Фернандес справился, то отбить попытку Идриссу Баба со второго этажа не сумел. Ганец отпраздновал гол в стиле Агаховы - с множественными кульбитами.
0 - Levante are winless in their first eight games of a season in LaLiga (W0 D4 L4) for the second time in their history after 2007/08 (W0 D1 L7) in which they were relegated (20th placed at the end of the campaign). Problems. pic.twitter.com/g4vrX55FXQ— OptaJose (@OptaJose) October 2, 2021
"Леванте" мог спасти игру благодаря пенальти, назначенному за игру рукой, но 34-летний капитан Моралес с точки пробил ужасно.
У "Мальорки" после 8 туров 11 очков и 11-е место; у "Леванте" 4 балла и 17-я строчка.
8-й тур. Пальма. "Иберостар"
"Мальорка" - "Леванте" - 1:0
Гол: Баба, 75
"Мальорка": Рейна - Маффео (Састре, 89), Вальент, Руссо, Коста (Оливан, 89) - Баба, де Галларета (Батталья, 81) - Дани Родригес, Ли Кан Ин (Мбула, 81), Ндиай - Ниньо (Анхель, 67)
"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон (Коке, 86), Дуарте (Мустафи, 77), Робер, Клерк (Франкеса, 46) - де Фрутос (Кантеро, 77), Пепелу, Мелеро, Пабло Мартинес (Везу, 86) - Марти, Моралес
Предупреждения: Баба, 41, Коста, 65, Мбула, 84, Ндиай, 90+5 - Марти, 40, Мелеро, 45+1, Робер, 86, Пепелу, 88
Год назад игра "Кадиса" и "Валенсии" едва не была сорвана после того, как Хуан Кала оскорбил Муктара Диахаби. Француз посчитал слова "расистскими" и ушел с поля, а за ним и остальные "Летучие мыши". Сегодня, к счастью, все прошло без психов.
Нервы, конечно, были - даже кого-то из ассистентов Бордаласа арбитры удалили, но это нормально для такого поединка. "Кадис" за весь матч дважды ударил по воротам и почти не вылезал со своей штрафной. "Валенсия" нервничала от того, что не могла взломать этот автобус.
До перерыва "Лос Чес" не хватало агрессии и конкретики, но дальше она появилась. Рачич 2-3 раза отлично прикладывался издали - не везло. Мараньян умудрился промазать даже с нескольких метров, когда Ледесма уже был отыгран.
???????? #LaLiga— Alerta Gol (@GolAlerta) October 2, 2021
FIN del Partido
Cadiz 0⃣0⃣ Valencia pic.twitter.com/RpmF6Ivur2
Еще один царский шанс потерял Уго Дуро после паса Гедеша - здесь уже вратарь "Кадиса" оказался на высоте. Мимо дальней штанги пробил и сам Гонсалу.
Не прет "Валенсии" - такие матчи надо выигрывать. В таблице после 8 туров "Летучие мыши" 9-е с 12 очками; у "Кадиса" - 7 баллов и 14-я позиция.
8-й тур. Кадис. "Рамон де Карранса"
"Кадис" - "Валенсия" - 0:0
"Кадис": Ледесма - Карселен, Ароян, Хименес (Кала, 79), Эспино - Сальви, Йонссон (Чапела, 71), Аларкон, Алекс (Кальдерон, 60) - Негредо (Бенито, 60), Осмаич (Алехо, 60)
"Валенсия": Силлессен - Фулькье, Паулиста, Альдерете (Диахаби, 60), Лато - Муса (Элдер Кошта, 85), Васс, Гильямон (Рачич, 78), Дуро - Мараньян (Вальехо, 85), Гедеш
Предупреждения: Аларкон, 41, Кальдерон, 72, Алехо, 83 - Альдерете, 13, Фулькье, 46, Гильямон, 57, Диахаби, 90+3
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