Примера. Осасуна и Мальорка вырывают победы, Валенсии не везет

Две приятные неожиданности текущего сезона встретились на "Эль Садаре", но это была игра в одни ворота. "Райо" так и не смог выбраться из-под прессинга "Осасуны".

За весь матч у подопечных Андони Ираолы ноль ударов в створ ворот и всего один опасный угловой - полнейший провал.

"Осасуна" тоже не угрожала воротам в каждой атаке, но все же это был совершенно другой уровень нападения. Кике мог забить уже на старте игры, но выручил Димитриевский. Затем два убойных шанса упустил опорник Торро - по одному на тайм.

xG this season in LaLiga



1. Real Madrid - 12.6

2. Real Betis - 9.8

3. Rayo Vallecano - 8.9

4. Osasuna - 8.9

5. Real Sociedad - 8.6

6. Sevilla - 7.9

7. Atletico Madrid - 7.7

8. Athletic Bilbao - 7.4

9. Valencia - 7.3

10. Barcelona - 7.3



‘bArCeLoNa pLaY bEtTeR WiThOuT Messi’ — ym???????????????????????????? (@KieranCFC88) September 23, 2021

Когда же пошло дополнительное время, справедливость восторжествовала - сработал кросс с левого фланга, который головой замкнул фулбек Санчес, неожиданно для всех сместившийся в центр.

В таблице после этого "Осасуна" вышла на 5-е место с 14 очками; у "Райо" 13 баллов и 6-я позиция. Сказать, что они выступают лучше, чем ожидалось - ничего не сказать.

8-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Ману Санчес, 90+1

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола (Ойер, 81), Торро (Коте, 86), Брашанац - Роберто Торрес (Хави Мартинес, 67), Кике, Рубен Гарсия (Авила, 67)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Иси Паласон (Бебе, 88), Сисс (Валентин, 72), Комесанья (Унаи Лопес, 88), Альваро Гарсия - Трехо (Гвардиола, 57), Фалькао (Нтека, 57)

Предупреждения: Торро, 45, Хави Мартинес, 76, Авила, 90+4 - Балью, 5, Трехо, 32, Фалькао, 41

Обеим командам кровь из носу необходимы были очки, так что игра со старта носила довольно взрывоопасный характер. Фолы, стыки и ссоры не были редкостью.

В футбол же лучше играли хозяева, которые уже на старте вывели на ворота Фера Ниньо, да только тот в ближнем бою не пробил Айтора Фернандеса.

"Леванте" ждал-ждал, а потом разразился шансом после углового, когда Вальенту пришлось выносить мяч с линии собственных ворот. Рафаэль Надаль, сидевший на трибунах "Иберостара", выдохнул с облегчением.

К его радости, после перерыва "Мальорка" еще поджала "Лягушек", и если с ударом Ли Кан Ина Фернандес справился, то отбить попытку Идриссу Баба со второго этажа не сумел. Ганец отпраздновал гол в стиле Агаховы - с множественными кульбитами.

0 - Levante are winless in their first eight games of a season in LaLiga (W0 D4 L4) for the second time in their history after 2007/08 (W0 D1 L7) in which they were relegated (20th placed at the end of the campaign). Problems. pic.twitter.com/g4vrX55FXQ — OptaJose (@OptaJose) October 2, 2021

"Леванте" мог спасти игру благодаря пенальти, назначенному за игру рукой, но 34-летний капитан Моралес с точки пробил ужасно.

У "Мальорки" после 8 туров 11 очков и 11-е место; у "Леванте" 4 балла и 17-я строчка.

8-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Леванте" - 1:0

Гол: Баба, 75

"Мальорка": Рейна - Маффео (Састре, 89), Вальент, Руссо, Коста (Оливан, 89) - Баба, де Галларета (Батталья, 81) - Дани Родригес, Ли Кан Ин (Мбула, 81), Ндиай - Ниньо (Анхель, 67)

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон (Коке, 86), Дуарте (Мустафи, 77), Робер, Клерк (Франкеса, 46) - де Фрутос (Кантеро, 77), Пепелу, Мелеро, Пабло Мартинес (Везу, 86) - Марти, Моралес

Предупреждения: Баба, 41, Коста, 65, Мбула, 84, Ндиай, 90+5 - Марти, 40, Мелеро, 45+1, Робер, 86, Пепелу, 88

Год назад игра "Кадиса" и "Валенсии" едва не была сорвана после того, как Хуан Кала оскорбил Муктара Диахаби. Француз посчитал слова "расистскими" и ушел с поля, а за ним и остальные "Летучие мыши". Сегодня, к счастью, все прошло без психов.

Нервы, конечно, были - даже кого-то из ассистентов Бордаласа арбитры удалили, но это нормально для такого поединка. "Кадис" за весь матч дважды ударил по воротам и почти не вылезал со своей штрафной. "Валенсия" нервничала от того, что не могла взломать этот автобус.

До перерыва "Лос Чес" не хватало агрессии и конкретики, но дальше она появилась. Рачич 2-3 раза отлично прикладывался издали - не везло. Мараньян умудрился промазать даже с нескольких метров, когда Ледесма уже был отыгран.

Еще один царский шанс потерял Уго Дуро после паса Гедеша - здесь уже вратарь "Кадиса" оказался на высоте. Мимо дальней штанги пробил и сам Гонсалу.

Не прет "Валенсии" - такие матчи надо выигрывать. В таблице после 8 туров "Летучие мыши" 9-е с 12 очками; у "Кадиса" - 7 баллов и 14-я позиция.

8-й тур. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Валенсия" - 0:0

"Кадис": Ледесма - Карселен, Ароян, Хименес (Кала, 79), Эспино - Сальви, Йонссон (Чапела, 71), Аларкон, Алекс (Кальдерон, 60) - Негредо (Бенито, 60), Осмаич (Алехо, 60)

"Валенсия": Силлессен - Фулькье, Паулиста, Альдерете (Диахаби, 60), Лато - Муса (Элдер Кошта, 85), Васс, Гильямон (Рачич, 78), Дуро - Мараньян (Вальехо, 85), Гедеш

Предупреждения: Аларкон, 41, Кальдерон, 72, Алехо, 83 - Альдерете, 13, Фулькье, 46, Гильямон, 57, Диахаби, 90+3