Темнокожий баск побил рекорд Примеры. Его родители пешком перешли Сахару, а сына назвали в честь священника

Они шли более 5,000 километров.

Говорят, на автомобиле эта дорога занимает не менее 94 часов. А они шли пешком.

Очередной караван беженцев направлялся от столицы Ганы Аккры на север, где за бесконечными песками Сахары расположена Мелилья - испанский анклав на африканском берегу; наряду с Сеутой два последних осколка некогда огромной колониальной империи.

У Марии и Артура была одна пара обуви на двоих, поэтому мужчина брел по песку босиком. Жена была беременна, он как мог пытался ее оберегать.

В путь они выбрались в основном из-за будущего ребенка - хотели спасти его от беспросветной африканской нищеты. С каждой сотней километров их караван редел - слабые просто валились с ног. Сахара становилась их могилой.

Мария и Артур выдержали. Зимой 1993 года они добрели до Мелильи, где увидели огромный лагерь беженцев, расположившейся под шестиметровой стеной, отделявшей Европу от тех, кому в ней не рады. Каждый день толпы африканцев штурмовали стену - и каждый день испанские пограничники сбрасывали их обратно.

Мигранты рассказывали друг другу, что в редкие дни, когда стража теряла бдительность, счастливчики прорывались внутрь. Никто, правда, точно не знал, что с ними было дальше.

Они пошли на приступ, когда беженцев собралось особенно много. Мария была уже на 4-м месяце, надо было успеть в Испанию. В тот день прорвались многие. Какой-то майор, увидев карабкающуюся по отвесной стене беременную женщину, махнул рукой и отошел в сторону. Он знал, что внизу все равно ждет полиция, вот и пусть и разбираются.

Марию и Артура арестовали сразу, как они попали в город. Оказалось, что всех африканцев, перелезших через стену Мелильи, депортировали обратно. Камеры были забиты под завязку.

Проходивший мимо молодой юрист увидел беременную женщину и ему стало ее жаль. Вызвав Марию к себе, он посоветовал паре избавиться от ганских документов и солгать, что они из Либерии - соседней страны, где шла кровопролитная гражданская война. Так было проще получить убежище.

Добрый адвокат подключил к делу благотворительный фонд Caritas; с его помощью Артур и Мария получили право на проживание и работу в королевстве.

Отплывая на пароме на Пиренеи, они видели, как новые толпы мигрантов штурмуют шестиметровую стену.

***

Перво-наперво семья приплыла в Малагу, оттуда отбыла в Мадрид, а остановилась на Севере, в Бильбао, где нужны были рабочие руки.

Крыши над головой не было, не говоря уже про удобства, но их нашел и предложил помощь католический священник Иньяки Мардонес. С его помощью ганцы кое-как обустроились в новой стране. Мардонес же отвез Марию в больницу, когда ей пришла пора рожать.

Спустя пару часов Артур позвонил священнику и попросил стать крестным отцом малышу, которого назвали в его честь - Иньяки. Иньяки Артур Уильямс.

В остальном жизнь не давала паре поводов для радости. Они перебирались с места на место, работая на фермах, в ресторанах, аэропортах, службах доставки; Мария ухаживала за престарелыми.

В 2002 году у ганцев родился второй сын, Николас. Приглядывал за ним в основном Иньяки; родители с утра до вечера пахали на низкооплачиваемой работе. Не хватало даже еды, а когда дома еще и отключили свет за неуплату Артур собрал вещи, попрощался с женой, сыновьями и поехал в Лондон работать грузчиком на складе. Там больше платили.

За следующие семь лет Иньяки видел отца ровно 15 раз. Он запомнит их все до единого.

Иньяки знал, что никто не мог догнать его, когда он получал мяч. Это гены. Говорят, беременным надо много читать - тогда ребенок родится умный. Мария Уильямс с Иньяки под сердцем брела через Сахару - и ее малыш вырос невероятно быстрым и выносливым.

За это и взяли сперва в Club Natación Pamplona, а после и в Athletic Club Deportivo Pamplona, эдакий фарм-клуб «Осасуны», откуда была прямая дорога в профессиональный спорт.

Там же, в Памплоне, на Иньяки и обратил внимание Феликс Бурги - скаут, нашедший для Бильбао Хави Мартинеса, Мигеля Сан-Хосе, Икера Муниаина. Вообще в «Атлетик» не берут не-басков, но Уильямс родился в Бильбао. Он был черный, но в то же время и свой.

***

В те годы после тренировок Иньяки никогда не шел домой, а оставался судить младшие возрастные группы, за что получал по 10 евро в неделю - его вклад в скромный бюджет семьи.

На кожаные бутсы этих копеек не хватало, он бегал в дешевой подделке, поэтому наставник Уильямса в Natación Феликс Тейнта ему их подарил:

В 2012 году, когда Уильямса взяли в молодежку «Атлетика», Тейнта лично отвозил парня в Бильбао на своей машине. Старик верил не зря. В первом же сезоне Иньяки наколотил 34 гола. В его классе учились Кепа Аррисабалага, Йерай Альварес, Унаи Лопес, но все говорили только про суперталантливого бомбардира, который прославит Бильбао на весь мир.

К тому времени за «Атлетик» уже сыграл чернокожий парень - Муриси Рамальо, сын ангольского отца и баскской матери, не закрепился в основе, но пользовался любовью и поддержкой болельщиков. Дорога была проложена.

Когда Ариц Адурис получил травму в декабре 2014-го, Эрнесто Вальверде вызвал из молодежки Уильямса - и он обратно уже не вернулся. До конца сезона Иньяки провел еще 18 матчей в Примере и даже забил в Лиге Европы в ворота «Торино».

***

С тех пор прошло семь лет, аж не верится.

В начале пути в Уильямсе видели будущую суперзвезду, но сейчас уже понятно, что он ею никогда не станет. Его потолок ниже.

За сборную Испании Иньяки сыграл лишь один товарняк, а в Примере забивает по 6-8 голов в сезон. Его минус - слабая реализация, да и к технике на ограниченном пространстве тоже есть вопросы. Все хайлайты Уильямса связаны с бегом - например, гол «Севильи» в январе 2019-го, когда он разогнался до рекордных 38 км/час.

Тем не менее, Иньяки все равно уверен, что он - счастливчик. Имеет право, пожалуй. Его родители живут в комфорте, на руках девятилетний контракт с «Атлетиком», а с недавних пор он еще и автор уникального рекорда Ла Лиги. Просто представьте, форвард сыграл в 203 матчах чемпионата кряду!

