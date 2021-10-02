  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетико - Барселона 2:0. Квинтэссенция беспомощности
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетико - Барселона 2:0. Квинтэссенция беспомощности

Испания
(2 голосов)

Суарес отправил Кумана в нокаут

Примера. Атлетико - Барселона 2:0. Квинтэссенция беспомощности

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Два года назад Рональд Куман выгонял Луиса Суареса из "Барселоны", говорил, что тот ему не нужен; даже отправлял тренироваться в одиночестве, подальше от команды. Время рассудило, кто был прав.

На неделе "Кулес" проиграли 0:3 "Бенфике", но там хотя бы первый тайм провели на уровне. Сегодня не было вообще ничего, только стерильный контроль мяча, достигавший отметки в 70%. Зачем? Мяч "Барса" двигала так медленно, что, казалось, перестроился бы и середняк УПЛ.

"Атлетико" тоже не в идеальных кондициях, иначе устроил бы разгром, а так ограничился "культурными" двумя голами. Вроде и не поглумился, но превосходство показал.

Вообще до перерыва "Матрасники" должны были забивать трижды, но один момент Суарес каким-то чудом упустил, пробив мимо. Впрочем, уругваец за него реабилитировался с лихвой. Первый мяч "Атлетико" Лемар провел именно с паса в одно касание от Эль Пистолеро - выглядело очень эффектно, и завершение в девятку от возродившегося после сложных лет француза было ему под стать.

Во втором голе они уже поменялись местами - Тома отдал отличную поперечную передачу, а Суарес не спеша пробил тер Штегена. И это в 34 года, мальчики и девочки!

На второй тайм уже можно было не выходить. "Атлетико" - не та команда, которая обожает громить и бить рекорды результативности. "Барса" же выглядела совершенно убого в нападении. Коутиньо даже оказавшись в одиночестве перед Облаком пробил точно в него - это, к слову, был единственный удар "Кулес" в створ ворот сегодня.

Об отставке Кумана уже много всего сказано, но горькая правда для каталонцев в том, что у них нет денег на компенсацию голландцу, а сам он уходить не намерен. Увы и ах.

В таблице "Атлетико" временно догнал "Реал" - у мадридских клубов по 17 очков. "Барса" же имеет 12 и игру в запасе против очень крепкой "Севильи".

8-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Барселона" - 2:0

Голы: Лемар, 23, Суарес, 44

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81) - Коке - Льоренте, де Пауль (Трипьер, 46), Лемар, Карраско (Ренан Лоди, 81) - Феликс (Гризманн, 72), Суарес (Корреа, 72)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Люк де Йонг, 75), Араухо, Пике, Дест (Ленгле, 86) - Нико Гонсалес (Роберто, 46), Бускетс - Френки де Йонг, Коутиньо (Фати, 64), Гави (Пуч, 75) - Депай

Предупреждения: де Пауль, 46, Коке, 78 - Гави, 20

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (40)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
03.10.2021 в 00:33
«Куман уволен не будет» вот главная новость дня. А то что топ клуб победит середняка и так ясно было.
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 00:47
Да, весь интерес сводился к тому уволят Куманя после игры с Атлетико или нет. Но ещё днём было сказано, шо рыжего не уволят при любом раскладе, а потому лично для меня матч большого интереса не представлял. Единственно чего очень хотелось, это шоб Суарес забил победный гол и "выстрелил" из пальца в сторону сидящего в вип-ложе Куманя, шо он кажется и сделал. ))
Ответить
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.10.2021 в 00:26
Барселона докотилась до того, що навіть не може дозволити собі звільнити тренера, щоб неустойку не платили...Ніби є не погані виконавці, але спостерігається якась приреченність, вогню немає... Фаті щось пробуй робити з цим, підбадьорює, але рано ще йому поки що справжнім лідером бути...Як вийдуть всі з лазарету може й легше буде їм, а поки ...на більше не здатні...
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 00:30
Дембеле, Братвайт и Альба... Последний ресурс. Немного усилят конечно. Но наша главная проблема защита. А там Пике окопался...
Ответить
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
03.10.2021 в 00:32
Это ты или не ты? Как там вообще играли? Хоть на что-то было похоже?
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
03.10.2021 в 00:33
Агуэро, а? А вдруг заирает?
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 00:34
Ах ну да.. Агуэро ещё.. Тоже чуть усилит.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 00:36
Это я. Как играли? Да так.. Местами.. Дети, ну, шо с них взять? Папки на поле нет.
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
03.10.2021 в 00:24
Капут...
Ответить
+1
0
avatar
Footballer16
03.10.2021 в 00:23
Звездец, как неудачно пауза для игр сборных Динамо подвернулась. Кто его знает в какой форме Барселона будет через три недели.
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 00:25
Ну судя по Реалу, каждый такой уход на матчи сборные заканчивается ужасной игрой в клубе после возвращения. А у Барселоны тоже много сборников, как впрочем и в Динамо.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:30
+++
0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:32
в такой же, там кризис глубокий. Но на Динамо их хватит.
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 00:34
Да. Глядя как Динамо играет против Баварии, я сильно сомневаюсь, что Барселона увезет за два матча меньше 4 очков
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:40
Барса плохо играет, Динамо не играет вообще. Оно "борется", и уже давно.
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
03.10.2021 в 00:20
Куман, родненький, продержись до матчей с Динамо. Нам нужны коэффициент, а потом вали на все 4 стороны...)))
Ответить
0
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
03.10.2021 в 00:22
Можете не сомневатся, кажись он надолго.
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:14
Кто учился в советской еще школе, тот помнит картину "Опять двойка" худ. Решетников 1952г. Ситуация в Барселоне очень напоминает эту картину. Болельщикам Барселоны сочувствую, честно. Особенно тем, кто еще заходит на ветку. Как-то тихо, по-английски, ушли (дай Бог, чтобы с концами) горлопаны, нытики и прочие неадекваты. И унесли с собой "руку Переса" , проклятия судьям и всякий прочий хлам. Остались именно болельщики. Им то я и сочувствую. Ибо это не локальный проигрыш, и не глупая цепь случайностей. Это, увы, деградация еще недавно великой команды. Можно "гнать" на Кумана, можно говорить о старом хламе в Барселоне. Но проблема глубокая и её не решить по быстрячку кавалерийским наскоком. Кто возьмется за эту Барселону и когда? Похоже на энное количество лет команда потеряна. Однако желаю ей выздоровления.
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 00:19
Как показал матч Реал-Шериф, рука Переса и прочий хлам, это до поры до времени)) Просто сейчас такое положение у Барселоны, что не до смеху и попреканий оппонента. А что касается Кумана, я все понимаю и поддерживаю, но не он учил Коутиньо бить во вратаря. Куман слабый тренер, но и состав слабый. Конечно, ситуация улучшится с возвращением Альбы, но вряд ли кардинально, он тоже уже немолодой товарищ.
Ответить
+1
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
03.10.2021 в 00:20
У Кумана бьіло время поставить хотя бьі защиту. Тренера перед ним играли с етими защитниками тоже.
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 00:23
Согласен, у Вальверде дела получше обстояли с защитой. Там в первую очередь нужно будущего президента Барселоны на лавку сажать, или пусть сразу в президенты идет. Лажает в каждом матче. Можно уже пару Араухо-Менгеса наигрывать, они хотя бы стараются.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 00:24
Ну или Умтити воскрешать, умел же он когда-то играть, чемпион мира как-никак.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:24
Какой уж тут смех. Деградация - это глубокая хроническая болезнь. Реал тоже был на грани, но избежал (по кр. мере хочется верить). Во многом благодаря руке Переса (без кавычек и без иронии).
0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:19
А вот за Суареса - рад. Пока он был в Барсе, отдавал ему должное, но без особой симпатии. Но после того, как с ним поступили по-свински, понимаю, насколько сладкая его месть. Молодец.
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 00:21
За месть Суареса плюс, а как игрока я его терпеть не могу. Прям как вижу эту отвратительную рожу, так перед глазами его постоянные конвульсии на газоне и прочее г*вно.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:26
я просто сдержанно выразился про "без особой симпатии".
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 00:26
Понял
+1
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
03.10.2021 в 00:03
Ничегооо... Вон болельщикам Шальке-04 и Арсенала ещё хуже...
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:17
Болельщикам Динамо (с. Богу к ним не отношусь, как и к болельщикам Шахтера) тоже.
Ответить
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
03.10.2021 в 00:30
Ноттингем Форест, Гамбург... Взлёты и падения бывают у всех. Вот насколько серьёзно это и надолго, посмотрим. Атлетико, кстати, в Сегунде также побывал. Барселону эта участь не ждёт, давайте честно. По крайней мере, на сегодняшний день. Мой прогноз - попадание в еврокубки по завершению сезона (не обязательно ЛЧ, может ЛЕ, ЛК).
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:37
Безусловно, вылет из Ла Лиги не грозит. А вот ЛЕ или того хуже ЛК - это уже унижение.
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
03.10.2021 в 00:55
Если ничего экстраординарного не произойдёт, то Атлетико и Реал разделят 1 и 2 места. А далее претендентов вагон: Атлетик, Барселона, Бетис, Валенсия, Вильярреал, Севилья, Сосьедад. Это места 3-9 (ну, как мне кажется). Но да, за 3-4 (зону ЛЧ) в итоге пободаются Барса, Вильярреал и Севилья. Опять, как мне кажется на сегодняшний день. Но и по таким раскладам 3 на 2 места.
0
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
02.10.2021 в 23:56
Бартомео развалил менеджмент, Куман развалил команду.
Ответить
0
0
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
02.10.2021 в 23:57
Одного уже нет , второго не будет завтра. А последствия будут разгребать несколько лет
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.10.2021 в 00:00
Так Лапорта же сказал сегодня, что Куман продолжит работать, мол матч с Атлетико не будет решающим
0
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
03.10.2021 в 00:00
Сомневаюсь, что Куман сам уйдет.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2021 в 00:29
Первый - 100%. Второй - я бы сказал: развалил остатки команды.
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.10.2021 в 23:56
Ну такое, ничья была бы лучше
Ответить
+1
0
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
02.10.2021 в 23:58
Суареса удалять на первой минуте и тогда , возможно, сыграли бы 0:0 )
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.10.2021 в 23:59
Да не уверен. В контратаки Атлетико вылетал очень бодро, что-то и без Суареса залетело бы
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...