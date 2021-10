Примера. Атлетико - Барселона 2:0. Квинтэссенция беспомощности

Два года назад Рональд Куман выгонял Луиса Суареса из "Барселоны", говорил, что тот ему не нужен; даже отправлял тренироваться в одиночестве, подальше от команды. Время рассудило, кто был прав.

На неделе "Кулес" проиграли 0:3 "Бенфике", но там хотя бы первый тайм провели на уровне. Сегодня не было вообще ничего, только стерильный контроль мяча, достигавший отметки в 70%. Зачем? Мяч "Барса" двигала так медленно, что, казалось, перестроился бы и середняк УПЛ.

"Атлетико" тоже не в идеальных кондициях, иначе устроил бы разгром, а так ограничился "культурными" двумя голами. Вроде и не поглумился, но превосходство показал.

31 - @atletienglish 's Luis Suarez ???????? has now scored against all 31 of the opponents he has faced in @LaLigaEN (172 goals in total), scoring against FC Barcelona for the first time (two clashes). Infallible. pic.twitter.com/iEvmLHhjhb

Вообще до перерыва "Матрасники" должны были забивать трижды, но один момент Суарес каким-то чудом упустил, пробив мимо. Впрочем, уругваец за него реабилитировался с лихвой. Первый мяч "Атлетико" Лемар провел именно с паса в одно касание от Эль Пистолеро - выглядело очень эффектно, и завершение в девятку от возродившегося после сложных лет француза было ему под стать.

Во втором голе они уже поменялись местами - Тома отдал отличную поперечную передачу, а Суарес не спеша пробил тер Штегена. И это в 34 года, мальчики и девочки!

На второй тайм уже можно было не выходить. "Атлетико" - не та команда, которая обожает громить и бить рекорды результативности. "Барса" же выглядела совершенно убого в нападении. Коутиньо даже оказавшись в одиночестве перед Облаком пробил точно в него - это, к слову, был единственный удар "Кулес" в створ ворот сегодня.

2 - Thomas Lemar ???????? has scored two goals in his last two @LaLigaEN games, against Espanyol and Barça, as many as he had in his previous 78 league games for @atletienglish. Crucial. pic.twitter.com/OtjAf9cH0h