  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман после 0:2 с Атлетико: Когда травмированные восстановятся, Барса прибавит
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман после 0:2 с Атлетико: Когда травмированные восстановятся, Барса прибавит

Испания
(1 голосов)

Наставник "блауграны" подвел итоги поражения от "матрасников"

Куман после 0:2 с Атлетико: Когда травмированные восстановятся, Барса прибавит

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал поражение от мадридского "Атлетико" в матче 8-го тура Ла Лиги.

"Мы заслуживали большего, но, как и почти всегда, все решают отдельные моменты. Мы не воспользовались своими возможностями. В случаях с голами мы оставляли слишком много свободных зон. При первом голе мы не накрывали Лемара так, как надо. Это недопустимо.

Когда травмированные восстановятся, мы прибавим. Состав будет другим, не как сейчас. Нам не хватает глубины, Мемфис играет глубоко. Нам нужно создавать открытые пространства, особенно это важно в матчах с "Атлетико", против которого нелегко создавать моменты. Надо забивать, если у тебя есть 2-3 возможности.

При 0:1 "Атлетико" уже может диктовать свою игру. Мы знаем, что и до этого сложно угрожать их воротам, а уж потом..." – рассказал Куман.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
03.10.2021 в 09:06
Как игрок был гениальный, а как тренер и мотиватор уровня первенства бани...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...