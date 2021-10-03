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Куман после 0:2 с Атлетико: Когда травмированные восстановятся, Барса прибавит
Наставник "блауграны" подвел итоги поражения от "матрасников"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал
"Мы заслуживали большего, но, как и почти всегда, все решают отдельные моменты. Мы не воспользовались своими возможностями. В случаях с голами мы оставляли слишком много свободных зон. При первом голе мы не накрывали Лемара так, как надо. Это недопустимо.
Когда травмированные восстановятся, мы прибавим. Состав будет другим, не как сейчас. Нам не хватает глубины, Мемфис играет глубоко. Нам нужно создавать открытые пространства, особенно это важно в матчах с "Атлетико", против которого нелегко создавать моменты. Надо забивать, если у тебя есть 2-3 возможности.
При 0:1 "Атлетико" уже может диктовать свою игру. Мы знаем, что и до этого сложно угрожать их воротам, а уж потом..." – рассказал Куман.
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