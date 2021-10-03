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Пике: Барса могла играть три часа и не забить Атлетико

Испания
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Центрбек "блауграны" прокомментировал поражение от "матрасников"

Пике: Барса могла играть три часа и не забить Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

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Центральный защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями после поражения от мадридского "Атлетико" в игре 8-го тура Ла Лиги.

"Мы хорошо начали, смело атаковали, но потом они перехватили инициативу, забили два необязательных, очень похожих гола. Мы же могли играть три часа и все равно не забить.

Нужно продолжать бороться и работать. Сейчас отдохнем, отвлечемся на матчи сборной и вернемся более сильными", – рассказал испанский центрбек.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Жерар Пике
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Источник:
The Spanish Football Podcast

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