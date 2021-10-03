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Пике: Барса могла играть три часа и не забить Атлетико
Центрбек "блауграны" прокомментировал поражение от "матрасников"
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями после поражения от мадридского "Атлетико" в игре 8-го тура Ла Лиги.
"Мы хорошо начали, смело атаковали, но потом они перехватили инициативу, забили два необязательных, очень похожих гола. Мы же могли играть три часа и все равно не забить.
Нужно продолжать бороться и работать. Сейчас отдохнем, отвлечемся на матчи сборной и вернемся более сильными", – рассказал испанский центрбек.
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