Симеоне: Первый раз играли против Барсы без Месси. Они владели мячом, но Лео - уникален

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над каталонской "Барселоной" в матче 7-го тура испанской Ла Лиги.

"Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели. Таймы были одинаковыми – "Барса" много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором их можно не считать".

В конце первого тайма я подошел к Феликсу и сказал ему, что мы хотим, чтобы он делал то, что делал сейчас – был решительным, разворачивал игру и немедленно создавал угрозу воротам соперника".

Также наставник "матрасников" высказался насчет того, худшая ли это версия "Барсы", против которой он играл.