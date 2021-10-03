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Симеоне: Первый раз играли против Барсы без Месси. Они владели мячом, но Лео - уникален
Коуч "матрасников" подвел итоги победы над "блауграной"
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал
"Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Они много владели мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели. Таймы были одинаковыми – "Барса" много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором их можно не считать".
В конце первого тайма я подошел к Феликсу и сказал ему, что мы хотим, чтобы он делал то, что делал сейчас – был решительным, разворачивал игру и немедленно создавал угрозу воротам соперника".
Также наставник "матрасников" высказался насчет того, худшая ли это версия "Барсы", против которой он играл.
"Это первый раз, когда мы играли против "Барселоны" без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален", – рассказал аргентинский коуч.
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