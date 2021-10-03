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Тен Хаг - главный приоритет Барсы в случае увольнения Кумана

Испания
(1 голосов)

Но Эрик сейчас тренирует "Аякс", а у каталонцев проблемы с финансами

Тен Хаг - главный приоритет Барсы в случае увольнения Кумана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Издание Catalunya Radio сообщает, что "Барселона" рассматривает наставника "Аякса" Эрика тен Хага в качестве замены Рональда Кумана на посту главного тренера "сине-гранатовых".

Кандидатура голланднского специалиста импонирует президенту каталонцев Жоану Лапорте. Тен Хаг - первый в списке "Барсы", в случае увольнения Кумана.

Вчера, в рамках 8-го тура испанской Ла Лиги "Барса" на выезде проиграла мадридскому "Атлетико" со счетом 0:2. На данный момент у "блауграны" 12 очков и команда расположилась на 9-м месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов "Барселона" с Куманом проиграла "Баварии" и "Бенфике" - оба раза по 0:3.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Эрик тен Хаг
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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dynаmo kiev #1 (Charlotte )
03.10.2021 в 14:38
Красивый мужчина.
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kalan-86 (Анкара)
03.10.2021 в 14:18
Хороший вариант. Для того, чтоб подтянуть молодежь и не нарубить дров в раздевалке, вполне себе. А если начнёт все получатся, то может и на несколько сезонов задержится.
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