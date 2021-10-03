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Тен Хаг - главный приоритет Барсы в случае увольнения Кумана
Но Эрик сейчас тренирует "Аякс", а у каталонцев проблемы с финансами
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Издание Catalunya Radio сообщает, что "Барселона" рассматривает наставника "Аякса" Эрика тен Хага в качестве замены Рональда Кумана на посту главного тренера "сине-гранатовых".
Кандидатура голланднского специалиста импонирует президенту каталонцев Жоану Лапорте. Тен Хаг - первый в списке "Барсы", в случае увольнения Кумана.
Вчера, в рамках 8-го тура испанской Ла Лиги "Барса"
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