Тен Хаг - главный приоритет Барсы в случае увольнения Кумана

Издание Catalunya Radio сообщает, что "Барселона" рассматривает наставника "Аякса" Эрика тен Хага в качестве замены Рональда Кумана на посту главного тренера "сине-гранатовых".

Кандидатура голланднского специалиста импонирует президенту каталонцев Жоану Лапорте. Тен Хаг - первый в списке "Барсы", в случае увольнения Кумана.